В РПЦ пообещали создать надежную защиту для «Троицы» Андрея Рублева — икону для этого собираются поместить в капсулу с инертным газом. Как заявили в патриаршем совете по культуре, это позволит избежать «опасности повреждений, перепадов температуры и влажности». Тем не менее условия передачи иконы Андрея Рублева Русской православной церкви пока не обговаривались. Как пишет РБК, детали глава Третьяковской галереи Елена Проничева обсудит на встрече с патриархом Кириллом. Ранее стало известно, что музей должен передать РПЦ «Троицу» до конца года. Как сообщили в Московском патриархате, такое решение президент Владимир Путин принял в ответ на многочисленные просьбы верующих. Планируется, что сначала икону перевезут в храм Христа Спасителя, после чего она вернется в Троице-Сергиеву лавру. По мнению арт-обозревателя “Ъ FM” Дмитрия Буткевича, обеспечить необходимые условия для транспортировки шедевра даже в капсуле практически невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Свято-Троицкая Сергиева Лавра Фото: Свято-Троицкая Сергиева Лавра

— Это вполне ожидаемая новость. Защитная капсула должна быть, потому что ее просто нельзя иначе экспонировать. То есть икона и выставляться, и перевозиться должна в защитной капсуле. Насколько я помню, когда ее перевозили на временное экспонирование как раз в Троице-Сергиеву лавру, вроде бы тоже обещали ей такую защиту и даже деньги на это выделили. Но тем не менее тогда обнаружили массу реставрационных недостатков, и икона вернулась на свое место в галерею.

Здесь дело даже, наверное, не в капсуле, а в том, что ее вообще двигать с места нельзя. Например, директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева довольно неожиданно выступила против передачи «Троицы», сказав, что икона состоит из трех частей, которые довольно слабо между собой связаны. Поэтому если ее везти с места на место, то они могут выпасть из пазов и разрушиться, ее нельзя трясти.

Сейчас я прочитал на сайте Третьяковской галереи, что шедевр находится в депозитарии отдела научной реставрации. То есть все-таки внутри музея ее переместили, она не в зале выставлена, как раньше. Но вот для передачи ее в Троице-Сергиеву лавру икону придется перевозить на транспорте. Капсула — не капсула, но она не будет же там плавать, как в безвоздушном пространстве, она будет надежно закреплена, потому что существуют определенные музейные правила перевозки произведений искусства, они жестко крепятся в кузов автомобиля. Но автомобиль-то едет, определенная тряска есть, то есть момент разрушения так или иначе будет присутствовать, а это работа XV века.

В общем, это странное решение, не очень понятно, зачем оно нужно, поскольку икона не чудотворная, согласно христианской доктрине. Для чего необходимо ее перемещать с места на место? В конце концов, можно было сделать ее список и поместить его в Троице-Сергиеву Лавру, если уж так хотелось Русской православной церкви, чтобы у них точно был этот образ.

Летом 2022-го икону Андрея Рублева вывозили на два дня в Троице-Сергиеву лавру в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. Как сообщили тогда в Минкульте, для этого была создана комиссия, которая следила за сохранностью «Троицы». Перемещали икону в специальной климатической витрине. Несмотря на это руководство Третьяковской галереи выступало против вывоза работы из музея.