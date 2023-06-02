РПЦ подтвердила, что «Троицу» привезут в храм Христа Спасителя 4 июня

Икону «Троица» Андрея Рублева привезут в храм Христа Спасителя в воскресенье, 4 июня, она пробудет там до 18 июня. Об этом сообщил синодальный отдел Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. В РПЦ заверили, что икону будут хранить при строгом контроле температурно-влажностного режима, а следить за ней будут сотрудники Третьяковского музея.

Допуск верующих в храм для поклонения иконе будет осуществляться с 10:00 до 19:00. В воскресенье к иконе начнут допускать после литургии. В РПЦ уточнили, что «в целях обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут».

«Во время пребывания в храме Христа Спасителя древний образ будет находиться под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи при строгом контроле температурно-влажностного режима, требуемого для сохранения памятника»,— говорится в сообщении синодального отдела. Там добавили, что принесение иконы также обеспечивается Минкультом.

15 мая РПЦ сообщила, что Владимир Путин принял решение вернуть ей икону «Троица». 16 мая патриарх Кирилл попросил администрацию президента согласовать перенос иконы в московский храм Христа Спасителя на празднование Троицы 4 июня. Директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева говорила, что передача «Троицы» из Третьяковки несет риски для иконы. Комиссия экспертов обратилась к Минкульту с просьбой предотвратить разрушение «Троицы». 26 мая Кремль сказал, что согласована схема, по которой икона будет перемещена в храм Христа Спасителя.

О ситуации с иконой — в публикации «Ъ» «Отшелушивание национальной духовности».

Лаура Кеффер