Задержали белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого

По данным источников «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, сотрудники управления ФСБ по Белгородской области совместно с московскими коллегами задержали президента фонда «Айсберг» Владимира Тебекина и бывшего гендиректора управляющей компании «Приосколье» Геннадия Бобрицкого.

Согласно неофициальной информации, их подозревают в совершении серии экономических преступлений. Официальных комментариев местные правоохранительные органы пока не предоставляют. Телефон Геннадия Бобрицкого выключен.

Владимир Тебекин является влиятельным предпринимателем. Он возглавляет региональную спортивную общественную организацию «Федерация бокса». Геннадий Бобрицкий в феврале этого года перестал быть гендиректором головного юрлица холдинга «Приосколье» — ООО «УК “Приосколье”».

Владимир Зоркий