Геннадий Бобрицкий ушел с поста гендиректора управляющей компании «Приосколье»

Основной владелец одного из крупнейших производителей птицы в России, «Приосколье», Геннадий Бобрицкий перестал быть гендиректором головного юрлица холдинга, ООО «УК “Приосколье”». Это следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Место господина Бобрицкого заняла Наталья Коломыцева, ранее исполнительный директор по правовому обеспечению ООО «УК "Приосколье"». Госпожа Коломыцева возглавила общество в статусе и.о. Геннадий Бобрицкий руководил ООО «УК “Приосколье”» с 2013 года.

П данным Национального союза птицеводов, по итогам 2022 года холдинг «Приосколье» занял третью строчку рейтинга крупнейших производителей птицы в России с объемом производства 455 тыс. т мяса бройлеров в живом весе, уступив ГАП «Ресурсу» и группе «Черкизово». По данным Rusprofile, ООО «УК “Приосколье”» зарегистрировано в 2009 году в Белгородском районе Белгородской области. Совладельцы — основатель Геннадий Бобрицкий (75%), экс-банкир, бизнесмен Александр Соловьев (15%) и его дочь Наталья Соловьева (10%). Выручка общества за 2021 год составила 117 млн руб., чистая прибыль — 2,2 млрд руб.

Мария Старикова