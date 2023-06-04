Социальный шоплифт идет вверх

В условиях продолжающегося роста цен многие крупные розничные сети США и Европы фиксируют растущие убытки от краж с прилавков — как одиночками для личного пользования (шоплифтинг), так и организованными группами для последующей перепродажи. Только в США по итогам прошлого года кражи обошлись ритейлерам в общей сложности в $100 млрд. В некоторых странах власти вместе с ритейлерами уже начали принимать комплексные меры по борьбе с этим явлением, которое ведет не только к убыткам для бизнеса, но и к росту преступности и незаконного оборота товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мародеры убегают из магазина одежды в Лондоне

Фото: Dylan Martinez / Reuters Мародеры убегают из магазина одежды в Лондоне

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Мы их теряем

В конце мая Национальная федерация розничной торговли США (National Retail Federation — NRF) выпустила специальное заявление, посвященное росту преступности в розничной торговле. «Ритейлеры бьют тревогу в связи с организованными преступлениями против розничной торговли. Это наносит все больше ущерба экономике, рабочим местам и доступности товаров»,— отмечает NRF. По ее данным, все больше убытков розничному бизнесу приносят уже не только обычные шоплифтеры, но и организованные группы, занимающиеся хищением для последующей перепродажи.

«Мы все видим это в новостях. Каждый день вы можете включить телевизор и увидеть там репортаж об очередной краже в местном продуктовом магазине. Все это не новость для ритейлеров. Но становится очевидно, что частота таких происшествий растет. Быстро. И все это плохо сказывается на самих потребителях»,— заявляет NRF.

Федерация отметила, что только в 2022 году кражи из магазинов принесли розничной индустрии США общие убытки около $100 млрд.

NRF отмечает, что ритейлеры все чаще фиксируют кражи не только из самих магазинов, но и более сложные кражи товаров на стадии перевозки со склада в магазин.

В интервью телеканалу CNBC представитель страховой компании Travelers Скотт Корнелл заявил, что в прошлом году его компания зафиксировала шестикратный рост краж товаров до их поступления в магазин. Наиболее популярными способами стали подделка накладных документов и ID дистрибуторов при перевозке товаров как от производителя дистрибутору, так и во время транспортировки со склада дистрибутора в магазин.

В середине апреля международная компания K2 Integrity, занимающаяся оценками и риск-менеджментом, совместно с NRF представила результаты исследования, посвященного организованной преступности против ритейлеров. Выяснилось, что 15 из 21 выявленного преступного сообщества возникли в 2021 году, то есть во время пандемии COVID-19. Было зафиксировано, что в 45% случаев краденые товары сбывались в интернете, в том числе на таких крупных площадках, как Facebook Marketplace (входит в корпорацию Meta Platforms, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Craigslist.

В своем отчете за первый квартал розничная сеть Target предупредила, что по итогам текущего года кражи из магазинов могут принести ей убыток в $500 млн. На фоне пандемии и локдаунов аналитики зафиксировали снижение шоплифтинга: в 2020 году количество краж сократилось на 34% по сравнению с 2019 годом. Однако по мере ослабления локдаунов и на фоне ускорившейся инфляции кражи снова пошли вверх и превысили даже допандемийный уровень.

В конце мая в интервью Fox Business вице-президент NRF Дэвид Джонстон заявил: «Судя по тому, что мы сейчас наблюдаем и слышим от руководства многих сетей, я думаю, что в 2023 году потери от краж будут еще выше». Ранее финансовый директор сети универмагов Kohl`s Джилл Тимм сообщила во время телефонной конференции с аналитиками, что по итогам первого квартала ее компания зафиксировала рост потерь от краж. «Мы можем принять определенные меры, чтобы по крайней мере сдержать динамику. Но мы ожидаем, что сложная ситуация будет продолжаться в ближайшем будущем».

Также в конце мая генеральный директор сети магазинов по продаже обуви и спортивной одежды Foot Locker Мэри Диллон сообщила, что кражи и выносы «увеличивают потери компании», особенно в сегменте одежды. «Даже с учетом того, что такая проблема появилась не сейчас, мы видим, что ситуация становится более сложной»,— отметила топ-менеджер. Глава американских операций розничной сети Walmart Джон Фернер в ходе объявления результатов за первый квартал сообщил, что проблема краж стала угрожать уже всей розничной индустрии США. «Мы намерены серьезно с этим бороться,— подчеркнул господин Фернер.— Мы примем разумные меры, которые нужны для защиты наших потребителей, наших партнеров и сотрудников, для защиты наших товаров».

Глобальная проблема

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мясо в защитном боксе с GPS-трекером в английском супермаркете

Фото: @Celeste_Tam42 Мясо в защитном боксе с GPS-трекером в английском супермаркете

Фото: @Celeste_Tam42

Похожие проблемы наблюдаются не только в США, но и в Австралии, и в Европе, в том числе в России. Европейские ритейлеры уже начали борьбу с ростом краж из магазинов. Они нанимают больше охранников, ставят больше камер наблюдения, помещают все больше товаров в защитные боксы. Похожие меры предосторожности принимают и ритейлеры в Германии. Так, например, в Берлине в сети дискаунтеров Lidl в боксы со специальной красной наклейкой «защищенный товар» помещают такие упакованные продукты, как филе норвежского лосося за €9,99 или стейк из уругвайской говядины за €6,99. «Эти товары воруют чаще остальных. Кражи пошли вверх, когда цены начали расти»,— сообщили Le Monde представители Lidl.

В лондонских супермаркетах Coop в боксы также начали помещать даже относительно недорогие товары, например стейки стоимостью £5,99 (€6,95). Помимо антивандальной защиты от взлома такие боксы оборудованы GPS-меткой, которая позволяет найти его в случае выноса товара вместе с боксом. «Мы были вынуждены начать класть такие продукты в боксы,— рассказали представители этой сети в интервью французской газете Le Monde.— Но это не очень-то останавливает людей. Они берут сразу несколько боксов и бегут к выходу, нам сложно этому препятствовать».

По данным польской полиции, в 2022 году в стране было зафиксировано 32,7 тыс. магазинных краж, что на 31% больше, чем годом ранее. «Анализируя данные полицейских управлений крупных городов, можно сказать, что рекорд был показан во всех из них, кроме Люблина»,— отметила газета Rzeczpospolita, проанализировавшая в марте полицейскую статистику. «Рост числа краж стал очевидным признаком проблем, которые переживает рынок: из-за роста цен все больше людей решаются на шоплифтинг,— заявила в интервью газете президент польской Ассоциации торговли и дистрибуции Рената Юшкевич.— Безусловно, для магазинов это стало крупной проблемой, ведь их издержки заметно выросли».

По словам управляющей британской сети продуктовых магазинов BP Трейси Клементс, проблема с шоплифтингом в Британии, где инфляция достигала рекордных 11%, стоит острее, чем в континентальной Европе. «К сожалению, в Великобритании шоплифтинг и другие виды преступлений против розничных торговцев растут быстрее, чем в девяти других странах, которыми я тоже занимаюсь,— цитирует топ-менеджера британская газета Independent.— Это напоминает мне ситуацию 2007 года, когда я работала в сети Tesco Express (сеть небольших районных продуктовых магазинов.— “Ъ”). Тогда банковский кризис привел к существенному росту шоплифтинга, а также агрессии и насилия против работников магазинов. К сожалению, сейчас мы видим то же самое».

По данным австралийских СМИ, местная полиция зафиксировала рекордный рост случаев воровства из магазинов в 2022 году и начале 2023-го. По итогам прошлого года число краж в штате Новый Южный Уэльс выросло на 23,7%, что стало максимальным ростом с 1995 года. В январе текущего года полиция штата Квинсленд зафиксировала абсолютный рекорд краж из магазинов. «Мы рискуем увидеть продолжение этого тренда, если уровень безработицы будет расти, а ситуация в экономике продолжит ухудшаться»,— отметил аналитик рынка розничной торговли в австралийской исследовательской компании MST Marquee Крейг Вулфорд.

Собаки и технологии на страже товаров

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция с собакой охраняют магазин Chanel

Фото: Mike Kemp / In Pictures / Getty Images Полиция с собакой охраняют магазин Chanel

Фото: Mike Kemp / In Pictures / Getty Images

Пандемия шоплифтинга означает, что решать эту проблему ритейлерам в одиночку крайне сложно. В феврале управляющие ряда крупных магазинов и аптек одного из районов Нью-Йорка, уставшие от постоянных выносов и краж, наняли для защиты своих магазинов частных охранников с собаками. Они начали дежурить у входов в магазины и аптеки и всего за одну неделю предотвратили не менее 25 краж. В основном это были случаи, когда вор с украденными товарами пытался убежать от собаки, но та его быстро настигала, а подоспевший охранник задерживал нарушителя. Также был отмечен случай, когда двое злоумышленников, ранее уже замеченных в кражах, завидев у входа в магазин охранника с собакой, ушли, даже не рискнув зайти в торговый зал.

Впрочем, эксперты уверены, что необходим более системный подход, поэтому участники рынка вместе с профильными ассоциациями и властями начинают искать совместные способы решения проблемы. Еще в ноябре Конгресс США принял специальный закон, направленный на усиление борьбы с торговлей крадеными и поддельными товарами, INFORM Act. Этот закон обязывает маркетплейсы проверять информацию о продавцах, чтобы удостовериться, что они не продают краденые или поддельные товары. В случае выявления таких продавцов маркетплейсы должны сообщать об этом властям и пресекать торговлю краденым на своих площадках.

В начале июня NRF организует специальную конференцию NRF Protect, в ходе которой участники рынка, профильных ассоциаций и властей будут обсуждать, как защитить розничную индустрию от роста краж из магазинов. В ней примут участие такие компании, как Walmart, Target, Lowe`s, American Eagle Outfitters, JCPenney, Macy`s, Albertsons, Bloomingdale`s, Microsoft и др., а также заместитель директора Агентства по инфраструктурной и кибербезопасности в Министерстве внутренней безопасности США, представители юридических фирм. Одним из способов борьбы с воровством из магазинов участники рынка видят повышенный контроль за маркетплейсами и выявление торговцев краденым, дезактивацию украденных товаров (в основном это относится к электронике) после передачи информации о кражах от продавцов/дистрибуторов производителям данных товаров, противодействие кражам при помощи подмены ID-карт и электронных накладных.

В середине мая мэр Нью-Йорка Эрик Адамс представил программу по борьбе с магазинными кражами, число которых в городе за прошлый год выросло на 44%. Эту программу мэрия Нью-Йорка разработала совместно с местными ритейлерами, полицией и экспертами. В числе мер этой программы — усиление защиты магазинов, установка дополнительных камер наблюдения, психологическая подготовка и тренинг сотрудников магазинов, профилактическая работа с населением в проблемных кварталах города, адресная работа с малоимущими и бездомными в наиболее криминогенных районах, установка в магазинах специальных киосков, где бездомные или малоимущие люди могут обратиться за помощью к властям, а не воровать продукты из этого магазина, программа реабилитации задержанных за кражу впервые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дополнительные камеры наблюдения, установленные на вывеске магазина в польском Кракове

Фото: Artur Widak / NurPhoto / Getty Images Дополнительные камеры наблюдения, установленные на вывеске магазина в польском Кракове

Фото: Artur Widak / NurPhoto / Getty Images

«Этот план поможет нам развивать разнонаправленный подход к решению проблемы воровства в магазинах,— подчеркнул мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.— Будет проводиться работа не только для выявления и наказания преступников, но и для профилактики преступлений, для обучения и тренировки персонала магазинов, усиления борьбы с организованными группами». «Общественная безопасность и процветание общества должны идти рука об руку, это взаимозависимые вещи,— отметил глава городского управления по работе с малым бизнесом Кевин Ким.— Этот план должен стать отчетливым сигналом представителям малого бизнеса: наша администрация защитит их, чтобы малый бизнес и дальше продолжал вносить свою лепту в восстановление нашей экономики».

Евгений Хвостик