Сырок мимо кассы

Стремление крупных российских ритейлеров к модернизации магазинов за счет касс самообслуживания для сокращения времени покупок и экономии на штате кассиров, кажется, натыкается на социальные барьеры. Это стало очевидным из недавнего массового обсуждения в Twitter феномена шоплифтинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Пользователи Twitter в течение нескольких дней активно делились историями о том, как пробивают в кассах самообслуживания половину товаров, меняют дорогие продукты на более дешевые аналоги, ссылаясь, к примеру, на ограниченный бюджет во время учебы. «На ужин вареники с сулугуни, которые я пробила как дешевые пельмени»,— делится одна из пользователей Twitter, добавляя, что ей удалось «зашоплифтить сырок». Речь, судя по постам, шла об известной сети продуктов для здорового питания.

Другие пользователи сообщали, что меняли мяту и базилик на петрушку, а дорогие помидоры — на дешевые. «Шикарной жизни хотелось, а денег не было вообще»,— сообщает один из участников дискуссии.

Судя по сообщениям в Twitter, прибегающие к шоплифтингу в России не считают, что совершают нечто противозаконное. В попытках осуждения такой практики они видят только «защиту капиталистов», будучи уверенными, что ритейлеры готовы списывать потерю определенного объема продуктов.

Но, судя по мировой практике, реакция торговых сетей, скорее всего, последует. Как сообщил на днях британский портал Mirror, американская продуктовая сеть Giant, заметив рост числа воровства продуктов, ограничила продажи через кассы самообслуживания 20 предметами. Покупателям с большим числом товаров в корзине придется пользоваться кассами с кассирами. Процитированный в публикации Mirror топ-менеджер Giant пояснял, что непопулярная мера нужна для снижения влиянии краж на бизнес сети.

Между тем, говорят мои источники на рынке, для российских ритейлеров тема воровства в магазинах остается табуированной: считается, что ее упоминание может подталкивать людей к кражам. Во «Вкусвилле» говорят, что «строят отношения с покупателями на честности» и никаких дополнительных мер контроля в последнее время не вводилось. Хотя покупатели отмечают появление у касс самообслуживания в некоторых магазинах работников, которые могут следить за поведением клиентов. В отдельных точках покупки даже могут проверить.

Российским ритейлерам еще только предстоит найти баланс между желанием сохранить преимущества касс самообслуживания и воровством. Кассирам пока не стоит прощаться с профессией. А потребителям, вероятно, стоит подготовиться к сокращению числа касс самообслуживания и новым мерам безопасности со стороны магазинов.