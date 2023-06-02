Онлайн-кинотеатр «Триколор Кино и ТВ онлайн» оштрафовали на 1 млн рублей за фильм с ЛГБТ

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал «Национальную спутниковую компанию», которой принадлежит онлайн-кинотеатр «Триколор Кино и ТВ онлайн», на 1 млн руб. за показ фильма с ЛГБТ-отношениями с меткой 16+. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Название фильма не уточняется.

Компанию привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях). В протоколе утверждается, что 27 марта онлайн-кинотеатр показывал фильм с возрастным цензом 16+ со сценами, в которых показывались нетрадиционные сексуальные отношения. Согласно закону, такой контент необходимо маркировать пометкой 18+.

Представитель компании во время заседания сообщила, что фильм посмотрели всего 53 человека. Компания признала свою вину.

По такой же статье к ответственности также привлекли редактора сайта онлайн-кинотеатра Викторию Данилову. Ее оштрафовали на 200 тыс. руб. Госпожа Данилова признала свою вину.

Накануне Роскомнадзор сообщил, что составил 19 протоколов в отношении российских онлайн-кинотеатров за предоставление несовершеннолетним доступа к материалам с демонстрацией ЛГБТ, а также за неверную маркировку этого контента. Среди них — Start, Wink, Ivi, «Кинопоиск», «МегаФон ТВ», «Триколор Кино и ТВ онлайн», More.tv, Okko, Peers.TV и Premier.

Подробности — в публикации «Ъ» «Контент не по годам».

Олеся Павленко