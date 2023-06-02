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Коммерсантъ FM
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Волгоградская прокуратура требует признать геноцидом действия гитлеровских войск на территории региона

Прокуратура Волгоградской области обратилась в суд с заявлением о признании геноцидом преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны. По данным ведомства, за период оккупации в регионе погибли более 130 тыс. человек, а материальный ущерб превысил 17 трлн руб.

Заявление было подано по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова в связи с 80-й годовщиной Победы в Сталинградской битве, которая стала переломным моментом в ходе войны. Прокуратура требует признать военными преступлениями и преступлениями против человечности действия немецко-фашистских захватчиков и их пособников на оккупированной территории Сталинградской области с июля 1942 года по февраль 1943-го.

В прокуратуре Волгоградской области утверждают, что оккупанты совершали массовые расправы над мирным населением, организовывали насильственный вывоз в рабство, конфисковывали продовольствие и имущество, вводили трудовую повинность для работы в пользу Германии и вермахта. Все это привело к голоду, эпидемиям и массовой гибели людей.

«С целью сбора доказательственной базы прокуратурой области обеспечено взаимодействие с правоохранительными органами и органами власти, архивными, научными и учебными учреждениями, поисковыми отрядами. Изучены архивные материалы, содержащие сведения о фактах злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников в период оккупации и военных действий в Сталинградской области в 1942–1943 годах, а также материалы уголовного дела по факту геноцида советских граждан в различных регионах СССР, опрошены историки и иные специалисты, обладающие необходимой информацией»,— говорится в релизе надзорного ведомства.

Заявление направлено в Волгоградский областной суд для защиты национальных интересов России, прав и интересов родственников погибших, а также для доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупации и карателей, восстановления исторической справедливости.

О том, как Воронежский суд начал процесс о геноциде жителей области в 1942–1943 годах,— в публикации «Ъ» «Прокуратура увлеклась историей».

Никита Маркелов, Саратов

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