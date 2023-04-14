Прокуратура увлеклась историей

Воронежский областной суд приступил к рассмотрению иска прокуратуры о признании геноцидом убийств жителей региона нацистами в годы Великой Отечественной войны. Прокуратура называет иск историческим долгом и утверждает, что приводит сведения о неизвестных ранее преступлениях. Суду предстоит изучить 19 томов материалов и архивные видеозаписи, а также выслушать показания историков-экспертов и жертв войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Немецкие солдаты на улицах Воронежа, 1942 год

Фото: Getty Images Немецкие солдаты на улицах Воронежа, 1942 год

Фото: Getty Images

Судья Воронежского областного суда Игорь Чеча в четверг, 13 апреля, начал рассматривать иск прокурора региона Николая Савруна. Тот требует признать геноцидом действия оккупантов на территории региона в 1942–1943 годах. В деле нет ответчика, поэтому первое заседание прошло при участии представителя истца — старшего советника юстиции Игоря Руденко и журналистов. Заявление подано в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц — родственников мирных жителей и военнопленных, погибших на территории Воронежской области.

К заявлению приложено 19 томов материалов, содержащих свидетельства событий семимесячной оккупации Воронежской области с 1 июля 1942-го по 2 февраля 1943-го. В них, например, есть заключения медико-криминалистических экспертиз останков, обнаруженных поисковиками в последние годы. По словам господина Руденко, в материалах содержатся новые факты о преступлениях захватчиков, которые были неизвестны до сегодняшнего дня.

Иск прокуратуры Воронежской области — результат более чем трехмесячной работы, проведенной по поручению генерального прокурора Игоря Краснова.

С осени прошлого года суды нескольких регионов России, в том числе Белгородской области и Ставропольского края, удовлетворили аналогичные заявления местных прокуроров. В октябре суд в Петербурге признал геноцидом блокаду Ленинграда.

Пребывание захватчиков в регионе, как пишет в иске прокурор, сопровождалось бесчисленными злодеяниями — насилием, истязаниями и убийствами мирных жителей и военнопленных, их принудительной эвакуацией и работой в концентрационных лагерях. Свыше 270 тыс. жителей Воронежской области были убиты или выселены, областной центр был почти полностью уничтожен — из 20 тыс. зданий в городе в результате бомбардировок уничтожили более 18 тыс.

Общий ущерб в пересчете на современные деньги прокуратура оценивает почти в 12 трлн руб. В ведомстве пока оставили без ответа вопрос «Ъ» о значении поданного иска для дальнейшего взыскания репараций.

«Юридический факт признания геноцида и военных преступлений на оккупированных немцами территориях Советского Союза является не только очевидным решением, вытекающим из основных итогов Нюрнбергского процесса, но историческим долгом общества и государства перед жертвами войны,— объяснил суть иска Игорь Руденко.— С окончания Второй мировой войны не прекращаются попытки отрицания исторических событий, игнорируется тот факт, что Советский Союз был основной жертвой германского нацизма».

На следующе неделе с показаниями выступит воронежский историк Николай Сапелкин, чьи исследования легли в основу обращения к генпрокурору, после которого началась работа над иском. В течение десяти лет в регионе ведется проект «Подвиг народа»: эксперты находят свидетелей, документируют преступления захватчиков и исследуют места их совершения. Историки вместе с археологами до сих пор уточняют количество погибших в местах массовых захоронений в Воронежской области.

«Как только мы поняли, что имеем значительную доказательную базу, я обратился к депутату Государственной думы Сергею Гаврилову, чтобы он инициировал депутатский запрос генеральному прокурору. К нему мы подготовили сопроводительное письмо на 30 листах с перечислением наиболее жестоких случаев злодеяний итальянцев, венгров и немцев по отношению к жителям Воронежской области. Прокуратура провела значительную работу с архивами и свидетелями, после чего посчитала возможным начать открытый судебный процесс»,— рассказал «Ъ» Николай Сапелкин.

Историк предполагает, что региональные судебные процессы являются этапами подготовки большого судебного процесса о признании геноцида народов Советского Союза во время войны. После этого, по его мнению, результаты процесса будут донесены до международного сообщества.

Политолог Владимир Слатинов считает, что иск прокуратуры Воронежской области вписывается в федеральный тренд, который задает верховная власть.

«Противодействие нацизму сегодня является, скажем так, нервом государственной политики, оно постулируется и манифестируется верховной властью как очень важный компонент государственной политики и в сфере духовных ценностей и нравственного воспитания, и даже в сфере взаимодействия с другими государствами. Прокуратура вносит в это свою лепту, сохраняя борьбу с нацизмом в центре общественного внимания»,— говорит эксперт.

Сергей Толмачев, Воронеж