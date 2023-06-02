Инвесторы предъявили «Россетям» иски на 20 млрд рублей из-за реорганизации

Кассационная инстанция Арбитражного суда Московского округа удовлетворила жалобу «Россетей», а также вернула на новое рассмотрение иск от банка SIAB , одного из держателей облигаций компании, сообщила газета «Ведомости». На заседании по делу представитель «Россетей» заявил, что общая сумма требований к компании от держателей бондов составляет 20 млрд руб.

Как пишут «Ведомости», сейчас арбитражные суды рассматривают шесть исков от инвесторов против «Россетей». Три иска рассматриваются в первой инстанции, два — в апелляционной, еще один — в кассационной. Заседания по ним отложили до вынесения решения по иску SIAB.

Также четыре физлица требуют досрочного погашения облигаций «Россетей», об этом ранее писали «Ведомости». В мае текущего года Кунцевский районный суд Москвы полностью удовлетворил требования двух держателей облигаций. По первому делу инвестор требовал 5,05 млн руб., размер остальных требований неизвестен.

На заседании кассационной инстанции, которое прошло 1 июня, представитель «Россетей» напомнил, что Центробанк ранее направил компании письмо о досрочном погашении облигаций. В нем отмечалось, что при рассмотрении споров о досрочном погашении номинальной стоимости облигаций из-за реорганизации стоит учитывать ее цели, финансовое состояние эмитента и поведение участников спора. «Россети» также настаивают, что права и интересы держателей облигаций не были нарушены, а финансовое состояние компании остается стабильным.

В свою очередь, SIAB не согласился с этими тезисами. Представитель банка отметил, что ранее «Россети» отказались платить дивиденды за 2022 год, а также объявили о планах увеличить уставный капитал на 120 млрд руб. путем дополнительного размещения акций. В банке считают, что это «однозначно указывает на недостаточность денежных средств» у компании.

В сентябре 2022 года «Россети» объявили о реорганизации путем присоединения к Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС). Реорганизацию завершили 9 января. Согласно закону, в случае реорганизации держатели облигаций могут требовать от эмитента досрочно их погасить по номинальной стоимости.

Олеся Павленко