Единая сеть

В начале 2023 года должно завершиться объединение двух головных структур российского электросетевого комплекса — ПАО «Россети» и ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС). «Россети» будут присоединены к своей крупнейшей «дочке» ФСК, а бумаги холдинга — конвертированы в акции ФСК по утвержденным коэффициентам. Компании уже завершили выкуп бумаг у предъявившихся к выкупу миноритариев, число которых оказалось меньше прогнозов. По оценке экспертов, объединение даст новые источники для финансирования крупных госпроектов, а бывшие акционеры «Россетей» выиграют от роста ликвидности бумаг объединенной компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Преодоление разрозненности

В первом квартале 2023 года «Россети» и ФСК планируют полностью завершить объединение, сообщил в сентябре в интервью «Интерфаксу» генеральный директор «Россетей» и будущий глава объединенной компании Андрей Рюмин. Таким образом закономерно разрешится вопрос рассредоточенности активов в электросетевом комплексе, возникший более десяти лет назад вследствие реформы РАО «ЕЭС России».

Тогда распределительный комплекс был поделен между межрегиональными распределительными сетевыми компаниями (МРСК), со временем их число достигло 11 (без учета Дальнего Востока). В 2008 году они были объединены в «Холдинг МРСК» — предшественника «Россетей». При этом изначально рассматривалась возможность полной приватизации МРСК, и в свете этого в компаниях появились крупные миноритарные акционеры, однако впоследствии от нее отказались.

Магистральные сети же еще в 2002 году были переданы в состав ФСК, которая изначально функционировала как централизованная компания с сетью филиалов. Ее приватизация не планировалась.

Долгое время ФСК и «Холдинг МРСК» существовали автономно, хотя и рассматривались разные варианты их объединения. В итоге в ноябре 2012 года по указу президента «Холдинг МРСК» был переименован в «Россети», и в его уставный капитал государство внесло госпакет ФСК в 79,55%. Выбор именно распределительного холдинга в качестве центра объединения тогда объяснялся, в частности, тем, что акции ФСК торговались существенно ниже номинала, а «Холдинга МРСК» — выше. Получается, что при внесении госпакета холдинга в ФСК акции ее допэмиссии пришлось бы выкупать по более высокой цене.

Несмотря на вхождение в состав «Россетей», ФСК, как и «Россети», фигурировала в перечне акционерных обществ, в отношении которых позиция РФ как акционера определяется правительством, что предусматривалось соглашением об управлении акциями ФСК. Таким образом, государство продолжало осуществлять контроль за существенными вопросами деятельности ФСК.

На протяжении многих лет с момента перехода ФСК под контроль «Россетей» предпринимались попытки объединить управленческие структуры компаний и создать единый центр ответственности. В «Россетях» за это время несколько раз сменился менеджмент, каждый раз вопрос консолидации был в повестке. Но реализовать задачу смогла только нынешняя команда управленцев, которую возглавил Андрей Рюмин.

Реорганизация и укрепление

15 июля советами директоров «Россетей» и ФСК принято решение о реорганизации холдинга путем присоединения «Россетей» к ФСК. Как пояснил в интервью Андрей Рюмин, ФСК выбрана центром консолидации потому, что обладает огромным объемом активов, реализует масштабную инвестпрограмму, имеет более 300 лицензий на различные виды деятельности, и если бы реорганизация производилась на базе «Россетей», то «нужно было бы перерегистрировать все имущество, заново получать все лицензии». А присоединение «Россетей» к ФСК проще, поскольку «Россети» — головная компания холдинга, которая сама не ведет операционной деятельности.

Для консолидации ФСК размещает допэмиссию, в акции которой будут конвертированы бумаги «Россетей», а также входящих в контур сделки ДВЭУК-ЕНЭС и «Томских магистральных сетей». 14 и 16 сентября акционеры ФСК и «Россетей» согласовали реорганизацию компаний.

В октябре ФСК сменила юридическое наименование на Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети». Сокращенное название стало ПАО «Россети», что обеспечило преемственность и позволило избежать расходов на ребрендинг в масштабе всей группы. 25 октября было избрано правление объединенной компании. Его председателем стал Андрей Рюмин.

В ноябре компания объявила об условиях четырех допэмиссий, в результате которых уставный капитал «ФСК — Россети» увеличится на 1,75 трлн акций. 1 декабря обе компании объявили, что выкупили акции у не согласных с реорганизацией или не участвовавших в голосовании акционеров. ФСК приобрела 3,95 млрд акций, потратив в общей сложности около 360 млн руб. «Россети», в свою очередь, выкупили 1,12 млрд обыкновенных и 283 млн привилегированных акций суммарно за 1,04 млрд руб. При этом государство, несмотря на международную напряженность, разрешило акционерам из недружественных стран конвертировать акции «Россетей» в акции объединенной компании, что резко повысило капитализацию и ФСК, и «Россетей»: их котировки в день публикации распоряжения президента выросли на 6% и 10% соответственно.

По условиям реорганизации доля РФ в капитале объединенной компании не должна быть ниже 75% плюс 1 акции. В результате сделки на балансе объединенной компании с учетом выкупа акций у миноритариев будет образован казначейский пакет порядка 6%. Господин Рюмин допустил, что он может быть использован для консолидации активов и обмена с акционерами. Впрочем, он указал и на другую возможную стратегию: сохранение казначейского пакета на балансе с дальнейшей его реализацией при росте рыночной стоимости.

Источник инвестиций и дивидендов

«Создание объединенной компании — однозначно позитивное событие и, по сути, является исправлением тех огрехов, которые были допущены на этапе реформирования РАО ЕЭС,— говорит заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий Александр Григорьев.— В инфраструктурных отраслях эффект масштаба, как правило, является максимально выраженным, и любое искусственное дробление снижает общеотраслевую экономическую эффективность. Где теперь можно будет ожидать ее роста? В первую очередь при реализации крупных инфраструктурных проектов, таких, например, как электрификация Восточного полигона ОАО «РЖД».

Речь идет не только о большей интеграции инвестпрограмм. У объединенной компании появляется новый рычаг для финансирования крупных магистральных проектов — допэмиссия акций. Такая форма привлечения средств не ведет к увеличению долговой нагрузки и не вызывает риска изменения соотношения долг/EBITDA.

Андрей Рюмин в интервью «Интерфаксу» сообщил, что объединенная компания обсуждает с ФОИВ такую возможность. «Действительно, инвестпрограмма очень большая, особенно если мы говорим про проекты государственного значения,— пояснил он. — Это не только энергоснабжение БАМа/Транссиба. На ВЭФ мы анонсировали крупный проект на Дальнем Востоке — линию от Приморской ГРЭС протяженностью 500 км с подстанцией 500 кВ "Варяг". Ориентировочная стоимость проекта более 40 млрд руб. Поэтому мы просим рассмотреть докапитализацию как один из вариантов финансирования большого количества государственных энергетических строек». Впрочем, добавил он, пока никаких решений нет, «все на стадии обсуждения».

Объединение «Россетей» и ФСК позволит создать единую компанию, которая будет самостоятельно в оперативном режиме решать вопросы тарификации, согласования и утверждения инвестпрограммы, взаимодействия с властями, тем самым повышая эффективность работы общей структуры, говорит глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин. В первую очередь это позволит профинансировать крупные проекты, направленные на решение государственных задач. «Для миноритарных акционеров консолидация позволит конвертировать бумаги компаний, пользующихся невысоким спросом, в акции, ликвидность которых будет соответствовать "голубым фишкам"»,— добавляет он.

Объединение компаний также может улучить дивидендные перспективы для акционеров. Формально дивидендная политика новой компании не изменится: выплате подлежат 50% от чистой прибыли с учетом ряда корректировок. Но, как объяснил Андрей Рюмин, «Россети» ранее платили дивиденды из чистой прибыли с корректировкой на обесценение акций дочерних компаний, в том числе акций ФСК как наиболее крупной дочерней структуры, и если акции ФСК падали, они создавали обесценение. «Поскольку мы сейчас объединяемся на базе ФСК, обесценение акций уже не будет существенным от иных дочерних и зависимых обществ, потому что ФСК становится головной компанией»,— подчеркнул господин Рюмин.

Объединение крупнейших компаний сектора является локомотивом тренда на консолидацию всего электросетевого комплекса, полагают эксперты. Ключевая задача консолидации территориальных сетевых организаций (ТСО), проводимой в рамках реализации стратегии развития электросетевого комплекса до 2035 года,— повысить качество оказания услуг потребителям, говорит Сергей Пикин. Эти структуры также появились после реформы энергетики, но не вошли в периметр «Россетей». «Разрозненность мелких сетевых компаний не позволила обеспечить надежное функционирование инфраструктуры и ее быстрое восстановление в случае технологических нарушений, в том числе из-за отсутствия обслуживания сетей,— отмечает эксперт.— Передача объектов ТСО в управление группы "Россети" призвана перевести их на общие стандарты функционирования».

Наталья Семашко