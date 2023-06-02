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Денис Мантуров анонсировал возобновление производства «Волги» на ГАЗе летом 2024 года

Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров допустил, что Горьковский автозавод может возобновить производство легковых автомобилей под брендом «Волга» к лету 2024 года. По его словам, это планируется сделать по аналогии с «Москвичом» — с привлечением технологического партнера.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то 8-9 месяцев. Но берем дополнительный период времени — в ближайшее время планируется определиться с партнером. Берите год, скажем. К следующему лету, я думаю», — сказал Денис Мантуров журналистам в ходе визита в Нижний Новгород (цитата по «РИА Новости»).

Группа ГАЗ является крупнейшим производителем автомобилей в Нижегородской области. Легковые автомобили «Волга» собирали на заводе с 1956 года. В 2008 году ГАЗ выпустил Volga Siber, но производство свернули из-за низкого спроса.

С 2011 года на площадке автозавода велась контрактная сборка легковых автомобилей Volkswagen и Skoda, но в марте 2022 года производство прекратилось — немецкий автоконцерн решил покинуть Россию из-за военного конфликта на Украине. Сейчас линия VW простаивает.

Ранее в мае губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о намерении локализовать производство легковых китайских автомобилей в регионе. По его словам, стороны уже ведут переговоры.

Анастасия Еремина

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