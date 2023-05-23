Производство китайских автомобилей планируют наладить в Нижегородской области

Запустить производство легковых автомобилей китайского бренда планируют в Нижегородской области. Переговоры с партнерами уже ведутся, рассказал губернатор Глеб Никитин на бизнес-форуме в Шанхае 23 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Мы делаем ставку именно на кратное развитие технологического сотрудничества, в частности, в приоритетной для нас сфере автомобилестроения. Планируем обеспечить локализацию производства легковых автомобилей китайского производства, и переговоры нашими и китайскими производителями уже ведутся»,— сказал Глеб Никитин (цитата по ТАСС).

Крупнейшим производителем автомобилей в Нижегородской области является Группа ГАЗ. На площадке автозавода велась контрактная сборка легковых автомобилей Volkswagen и Skoda, но в марте 2022 года производство прекратилось — немецкий автоконцерн решил покинуть Россию из-за военного конфликта на Украине. Сейчас линия VW простаивает, а сотрудники надеются, что правительство РФ поможет возродить выпуск легковых автомобилей.

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Анастасия Еремина