«Аль-Наср» сменил главного тренера команды после критики Роналду

Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср», к которому в декабре 2022 года присоединился футболист Криштиану Роналду, объявил о назначении нового главного тренера — это хорват Динко Еличич. Ранее сегодня, 13 апреля, клуб сообщал о расторжении договора с главным тренером Руди Гарсией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Динко Еличич в 2013 году Фото: Gero Breloer / AP Фото: Laurent Cipriani / AP Следующая фотография 1 / 2 Динко Еличич в 2013 году Фото: Gero Breloer / AP Фото: Laurent Cipriani / AP

Из сообщения клуба в Twitter следует, что контракт с 59-летним тренером расторгли по обоюдному согласию сторон. Накануне СМИ сообщали о критике в его адрес со стороны игроков команды.

Динко Еличич прежде возглавлял молодежную команду «Аль-Насра» (туда входят игроки младше 19 лет).

Marca сообщала, что причиной отставки Руди Гарсии стали плохие отношения с командой, а также неудовлетворительные результаты матчей. AS утверждает, что, в частности, работой тренера был недоволен Криштиану Роналду.

Руди Гарсия возглавлял «Аль-Наср» с июля 2022 года. 9 апреля «Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Фейха». Al-Arabiya отмечает, что Роналду оказался разочарован результатами игры. Albawabh пишет, что после той игры Руди Гарсия резко высказался в адрес своих игроков, оскорбив и обвинив их в неудаче.

В таблице саудовской премьер-лиги «Аль-Наср» занимает второе место, набрав 53 очка в 23 матчах. От лидирующего «Аль-Иттихада» клуб отстает на три очка.

Лусине Баласян