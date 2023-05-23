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Коммерсантъ FM
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СМИ: Роналду хочет покинуть «Аль-Наср» досрочно

Португальский нападающий Криштиану Роналду планирует досрочно расторгнуть контракт с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Об этом сообщила спортивная газета Mundo Deportivo со ссылкой на источники.

Фото: Hussein Malla / AP

Фото: Hussein Malla / AP

По словам источников газеты, Криштиану Роналду недоволен инфраструктурой Саудовской Аравии и полагает, что она далека от «современного общества». Как отмечает газета, в ближайшее время представители окружения футболиста могут публично объявить о его намерении вернуться в Европу.

Если Криштиану Роналду решит покинуть клуб досрочно без уважительной причины, он должен будет выплатить клубу компенсацию за оставшиеся два года своего контракта — это установлено регламентом FIFA о трансферах. Кроме того, в этом случае в отношении Криштиану Роналду введут санкции и запретят ему участвовать в любом официальном матче в течение четырех месяцев.

Криштиану Роналду присоединился к саудовскому клубу «Аль-Наср» в декабре 2022 года. В апреле в клубе поменялся тренер: Руди Гарсия уволили из-за его критики португальского нападающего, разногласий с командой и неудовлетворительных результатов команды. На его место назначили хорвата Динко Еличича.

Анастасия Ларина

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