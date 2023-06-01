Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» ответили на критику чеченских политиков и военных

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин и командир ЧВК отреагировали на выступления чеченских политиков и военных. Господин Пригожин, отвечая на призыв встретиться лицом к лицу, отметил, что «все участники дискуссии» могут связаться с ним по телефону. Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин с позывным Вагнер заявил о готовности поговорить со спикером чеченского парламента Магомедом Даудовым как «мужчина с мужчиной» и отметил, что они «знакомы» еще с первой и второй чеченских войн.

Евгений Пригожин

Евгений Пригожин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Евгений Пригожин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Евгений Пригожин подтвердил свое мнение о необходимости смертной казни за ошибки, которые привели к гибели людей и другим проблемам в ходе военной операции. Господин Даудов ранее отмечал, что за такую позицию в годы Великой Отечественной войны «сразу поставили бы к стенке». «А что касается моего местоположения, то все участники этой дискуссии прекрасно знают мои в том числе закрытые специальные телефоны и имеют возможность со мной связаться»,— говорится в комментарии господина Пригожина, который опубликовала его пресс-служба в Telegram.

Господин Уткин обратился к господину Даудову через Telegram-канал «Разгрузка Вагнера» (Евгений Пригожин сообщил, что канал используется для ответов на критику чеченских политиков и военных). Командир ЧВК «Вагнер» согласился с тем, что «определенных граждан нужно ставить к стенке за тот позор, который имеем». Он отметил, что в ЧВК нет панических настроений, а любые проблемы решаются «доступными нам способами, не противоречащими законам РФ и Конституции». Господин Уткин назвал фамильярностью обращение господина Даудова к господину Пригожину «на "ты" и "Женя"».

«Поговорить как мужчина с мужчиной всегда готовы. Тем более что друг друга знаем еще с первой и второй войны в Чечне»,— добавил командир ЧВК «Вагнер».

Поводом для конфликта стал ответ господина Пригожина на вопрос о том, действительно ли силы «Ахмата» способны взять под контроль Донецкую народную республику. Он только отметил, что не может это комментировать, поскольку «не погружен в эти детали», выразил уверенность, что «Ахмат» способен взять под контроль определенные населенные пункты, но у них «не стоит задача всю ДНР освободить». Кроме Магомеда Даудова на это резко отреагировали депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...