Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» ответили на критику чеченских политиков и военных

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин и командир ЧВК отреагировали на выступления чеченских политиков и военных. Господин Пригожин, отвечая на призыв встретиться лицом к лицу, отметил, что «все участники дискуссии» могут связаться с ним по телефону. Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин с позывным Вагнер заявил о готовности поговорить со спикером чеченского парламента Магомедом Даудовым как «мужчина с мужчиной» и отметил, что они «знакомы» еще с первой и второй чеченских войн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Евгений Пригожин подтвердил свое мнение о необходимости смертной казни за ошибки, которые привели к гибели людей и другим проблемам в ходе военной операции. Господин Даудов ранее отмечал, что за такую позицию в годы Великой Отечественной войны «сразу поставили бы к стенке». «А что касается моего местоположения, то все участники этой дискуссии прекрасно знают мои в том числе закрытые специальные телефоны и имеют возможность со мной связаться»,— говорится в комментарии господина Пригожина, который опубликовала его пресс-служба в Telegram.

Господин Уткин обратился к господину Даудову через Telegram-канал «Разгрузка Вагнера» (Евгений Пригожин сообщил, что канал используется для ответов на критику чеченских политиков и военных). Командир ЧВК «Вагнер» согласился с тем, что «определенных граждан нужно ставить к стенке за тот позор, который имеем». Он отметил, что в ЧВК нет панических настроений, а любые проблемы решаются «доступными нам способами, не противоречащими законам РФ и Конституции». Господин Уткин назвал фамильярностью обращение господина Даудова к господину Пригожину «на "ты" и "Женя"».

«Поговорить как мужчина с мужчиной всегда готовы. Тем более что друг друга знаем еще с первой и второй войны в Чечне»,— добавил командир ЧВК «Вагнер».

Поводом для конфликта стал ответ господина Пригожина на вопрос о том, действительно ли силы «Ахмата» способны взять под контроль Донецкую народную республику. Он только отметил, что не может это комментировать, поскольку «не погружен в эти детали», выразил уверенность, что «Ахмат» способен взять под контроль определенные населенные пункты, но у них «не стоит задача всю ДНР освободить». Кроме Магомеда Даудова на это резко отреагировали депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Леонид Уварчев