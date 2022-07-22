Шведы отступаются от Невы

Шведский девелопер Bonava, объявивший об уходе с российского рынка после начала военной операции РФ на Украине, пытается продать локальный бизнес. По информации “Ъ”, активами застройщика уже заинтересовались Setl Group, RBI, GloraX. Однако с учетом невысокого качества портфеля избавиться от бизнеса без дисконта в 20–30% шведам будет проблематично, уверены эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О том, что Bonava ведет переговоры о продаже своего российского бизнеса, рассказали четыре источника “Ъ” на рынке недвижимости. На активы девелопера претендуют Setl Group, ЛСР, RBI и местный менеджмент, утверждают собеседники “Ъ”. Об интересе к покупке бизнеса шведского застройщика “Ъ” также сообщил первый вице-президент GloraX Александр Андрианов, не уточнив, участвует ли компания в переговорах.

В Bonava информацию о продаже бизнеса не прокомментировали, отметив лишь, что продолжают работу над начатыми проектами и получением разрешений по участкам под застройку. У девелопера остаются два незавершенных проекта в Санкт-Петербурге и один в Ленинградской области. В Setl Group и RBI от комментариев отказались. С гендиректором «Бонава Санкт-Петербург» Марией Черной связаться не удалось. В ЛСР опровергли желание приобрести бизнес Bonava.

В марте Bonava объявила о прекращении деятельности в РФ из-за военной операции на Украине. Ее чистый объем продаж в Санкт-Петербурге в 2021 году составил 745 млн шведских крон, или около 4,2 млрд руб., что соответствует 5% от общей выручки группы. Акции Bonava торгуются на Стокгольмской фондовой бирже, ее крупнейшим владельцем является шведская инвестиционная компания Nordstjernan. Чистый объем продаж застройщика во всех странах присутствия в 2021 году составил 15,5 млрд шведских крон, или 87,8 млрд руб., прибыль до налогообложения — 1 млрд шведских крон, или 5,7 млрд руб.

Земельный банк Bonava в Санкт-Петербурге составляет 12,7 га, где можно построить около 160 тыс. кв. м, подсчитали в Rusland SP. Руководитель проектов отдела инвестиций Knight Frank St. Petersburg Сергей Дуванов полагает, что площадки компании с учетом незавершенных проектов позволяют построить около 123 тыс. кв. м жилья. При этом портфель девелопера не самый качественный: свободные участки не подготовлены к застройке и большинство из них имеет небольшую площадь, объясняет партнер Rusland SP Дмитрий Лехмус. Для продажи активов застройщику придется предоставить покупателю существенный дисконт в 20–30%, в этом случае стоимость его участков можно оценить в 5,5–6 млрд руб., полагает эксперт.

Покупателя на весь портфель найти проблематично, уверен партнер East Real Сергей Федоров. По его словам, у материнской компании девелопера есть определенные требования к покупателям, связанные с отсутствием бенефициаров в санкционных списках. Успешность Bonava была основана на бренде и доступности недорогих европейских кредитов, что снижает интерес к приобретению активов, отмечает гендиректор и владелец холдинга AAG Александр Завьялов.

В первом полугодии 2022 года объем вложений в покупку участков под жилое строительство в Санкт-Петербурге сократился почти в семь раз — с 86,2 млрд до 12,8 млрд руб., оценивают в Nikoliers. По данным Knight Frank, за этот период доля площадок под девелопмент в структуре инвестиционных сделок в городе снизилась на 46% — до 26%. В условиях неопределенности часть покупателей откладывают развитие, констатирует господин Дуванов.

Подходящих пятен под застройку в городе практически нет, а по оставшимся площадкам у собственников «сформировались фантастические ожидания по цене», объясняет господин Лехмус. Тем не менее летом началось некоторое оживление рынка по сравнению с весной, подчеркивает директор отдела продажи земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов, особенно активны застройщики комфорт-класса, в котором спрос оказался наиболее устойчивым.

Константин Куркин, Санкт-Петербург