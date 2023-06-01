Илона Маска обвинили в инсайдерской торговле Dogecoin

Группа инвесторов в криптовалюту Dogecoin подала коллективный иск в федеральный суд Манхэттена к Илону Маску, обвинив того в инсайдерской торговле этими цифровыми монетами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Aly Song, Reuters Илон Маск

Фото: Aly Song, Reuters

Как сообщает Reuters, истцы считают, что господин Маск использовал свои посты в Twitter, платил известным личностям, а также проплатил свое участие в популярном американском телешоу Saturday Night Live на NBC, чтобы искусственно подогреть интерес к Dogecoin. Каждое такое событие приводило к росту стоимости криптовалюты, после чего Илон Маск продавал доджкойны с кошельков, которые принадлежат либо непосредственно ему, либо его компании Tesla. Так, например, истцы отмечают, что после смены логотипа Twitter — с синей птички на пса породы сиба-ину, который изображен на логотипе Dogecoin,— котировки этой криптовалюты выросли на 30%, после чего Илон Маск продал свои монеты, выручив $124 млн. Истцы считают, что из-за действий Илона Маска они потеряли миллиарды долларов.

Отметим, что это уже третья попытка группы истцов привлечь Илона Маска к ответственности за «манипулирование рынком и инсайдерскую торговлю». Изначальное заявление было подано еще в июне 2022 года, а в сентябре прошлого года к нему присоединились новые участники, обвинившие господина Маска в создании «криптопирамиды». Первые два исковых заявления были отклонены судом, однако новая версия иска, по словам окружного судьи Элвина Хеллерштейна, скорее всего, будет принята к рассмотрению.

Кирилл Сарханянц