Кадыров сообщил о передислокации чеченских подразделений в ДНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что зоной ответственности чеченских подразделений, в том числе сил спецназа «Ахмат», будет Донецкая Народная республика. Глава Чечни назвал это «наступлением подразделений» «Ахмат». Как сообщил Рамзан Кадыров, военные «готовятся к штурмовым мероприятиям».

«Друзья, чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил. Зоной ответственности становятся территории Донецкой Народной Республики. Согласно приказу, бойцы чеченских подразделений должны приступить к активным боевым действиям и освободить целый ряд населенных пунктов»,— написал Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, спецназ «Ахмат» и полк «Север-Ахмат» Минобороны переброшены на Марьинское направление. Командовать ими будут генерал-майор Апты Алаудинов и командир полка «Север-Ахмат» Зайнди Зингиев. Накануне с ними встретился депутат Госдумы Адам Делимханов, сообщил глава Чечни.

Рамзан Кадыров заявил, что сейчас идет подготовка боевых единиц «к штурмовым мероприятиям при активной поддержке Минобороны и Генштаба». По его словам, аналогичные приказы о начале наступления получили и другие подразделения «Ахмат» Минобороны и Росгвардии в Запорожской и Херсонской областях.

«Вместо этого сообщаю: не дождавшись натовско-украинского наступления, началось наступление подразделений "Ахмат". Нам надоело ждать»,— добавил он.

7 мая Рамзан Кадыров предлагал президенту Владимиру Путину передислоцировать подразделения «Ахмат» на позиции ЧВК «Вагнер» в Бахмуте.

Анастасия Ларина