Бастрыкин предложил России создать свой международный суд

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что России нужно создать международный суд, который был бы аналогом Международного уголовного суда (МУС) в Гааге или Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). По его мнению, это особенно актуально в условиях боевых действий на Украине. Кроме того, господин Бастрыкин поручил провести проверку в связи с выдачей МУС ордеров об аресте граждан России.

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«В условиях специальной военной операции возникают проблемы международного военного правосудия. И сейчас уже не секрет, что западные страны готовят международные судебные органы для привлечения к ответственности России и должностных лиц РФ. Мы должны вместе с Минюстом, а может быть во главе, начать аналогичную работу»,— сообщил господин Бастрыкин на заседании коллегии Минюста.

«У вас свой трибунал — ЕСПЧ, а у нас свой, основанный на нормах современного международного права»,— заявил глава СКР. Он также предложил понять статус судов, которые могут быть созданы в качестве альтернативы, и понять, какие страны будут туда входить.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не видел информации о предложении Александра Бастрыкина. В июне 2022 года глава СКР предлагал создать международный трибунал «союзников и единомышленников» над военными преступлениями на Украине. Он допустил, что созданию трибунала могли бы содействовать страны СНГ, БРИКС и ШОС.

17 марта МУС выдал ордера на арест уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и президента России Владимира Путина. Суд постановил, что эти лица, «предположительно, несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации». Однако Россия не подчиняется Римскому статуту, на основе которого был учрежден МУС.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».