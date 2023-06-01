Завод «Микрон» перешел на китайское производственное оборудование

Замгендиректора по операционной деятельности «Микрон» (принадлежит ГК «Элемент» «Ростеха» и АФК «Система») Сергей Ранчин в ходе сессии на форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) заявил, что завод в условиях ограничения доступа к европейскому и американскому производственному оборудованию сменил его на китайское, белорусское и других стран, «пытается увеличить свои мощности в части производства 90-нанометровых процессоров».

Господин Ранчин добавил, что сейчас идет программа увеличения производительности: «Но в условиях ограничений по приобретению лучших материалов, практик и сервисов приходится развиваться, поменяв одну лошадь на другую».

Еще в прошлом году стало известно, что зеленоградский «Микрон» хочет увеличить к 2025 году производство кремниевых пластин для выпуска чипов 90–180 нм с 3 тыс. до 6 тыс. в месяц. Компания оценивала необходимые для этого инвестиции в 10 млрд руб. до 2025 года. Завод перегружен заказами с прошлого года, однако с 2024 года рассчитывает также заняться производством чипов для отечественных сим-карт.

Никита Королев, Нижний Новгород; Юлия Тишина