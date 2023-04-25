Офис Зеленского предложил запретить поставки российского газа в Евросоюз в обход Украины

Международная рабочая группа руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака и бывшего посла США в РФ Майкла Макфола представила план по дальнейшему усилению санкций против России. Среди прочего план предполагает прекращение прямых поставок российского газа в Евросоюз, кроме как через Украину.

План, опубликованный на сайте офиса украинского президента, состоит из 35 страниц. Утверждается, что предлагаемая мера по прекращению прямых поставок «положит конец» использованию Россией «Турецкого потока». Также предлагается запретить импорт российского сжиженного природного газа.

Помимо этого, предлагается ввести санкции в отношении всех российских нефтегазовых компаний, включая «Газпром», а также полное налогообложение на западные компании, которые остаются в России. Санкции также подразумевают запрет на доступ Москвы к западным нефтегазовым сервисам.

Кроме того, в документе говорится о «предупредительных мерах», включающих запрет на российский уран, персональные санкции в отношении руководства «Росатома» и должностых лиц корпорации, которые работают на Украине. Рабочая группа Ермака-Макфола указывает на необходимость введения полного эмбарго на российскую металлургическую продукцию, на ювелирные изделия, прекращение поставок в Россию высокотехнологичной продукции, которая «помогает российским военным».

Офис президента Украины предлагает запретить въезд россиянам в страны Евросоюза по туристическим визам, ввести санкции против крупнейших российских банков, отключить их от SWIFT. При этом группа предлагает механизм снятия санкций с чиновников, если они уйдут в отставку, поддержат «территориальную целостность Украины» и выплатят компенсацию за ущерб. Кроме того, выдача европейских виз, следует из документа, может быть одобрена россиянам, которые «заплатят дополнительный сбор» на восстановление Украины.

Группа Ермака-Макфола была создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, в нее входят более 100 американских и украинских экспертов. Андрей Ермак утверждает, что в основе 70% антироссийских санкций США, Евросоюза и Великобритании лежат наработки Международной группы, включая эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты.

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Лусине Баласян