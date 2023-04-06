FT: США и Германия выступили против скорейшего создания «дорожной карты» вступления Украины в НАТО

Соединенные Штаты, Германия и Венгрия выступают против попыток некоторых стран предоставить Украине «дорожную карту» по вступлению в НАТО на июльском саммите альянса. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на четырех источников, участвующих в обсуждении вопроса.

Как пишет FT, в марте генсек НАТО Йенс Столтенберг представил членам альянса документ с «практическими и политическими» предложениями для Украины. Документ включал в себя предложение о новой декларации об отношениях НАТО и Украины, которая будет основываться на конкретных шагах, необходимых для вступления в альянс.

По информации источников, представители всех стран НАТО сошлись в понимании, что Украина не сможет присоединиться к альянсу, пока на ее территории продолжаются военные действия. Однако Польша и прибалтийские страны выступают за более тесные отношения альянса с Украиной, а также за ясное представление о перспективе членства страны.

США, в свою очередь, считают, что страны Запада должны сосредоточиться на предоставлении военной и финансовой помощи Украине, а обсуждение ее членства в НАТО отвлекает от этих целей. Кроме того, утверждают источники, Вашингтон опасается, что сближение Украины и НАТО приведет к эскалации конфликта со стороны России. На сегодняшний день, сказал источник, Соединенные Штаты считают необходимым убедиться в «суверенности и независимости Украины».

Как отмечает FT, возможное присоединение Украины к НАТО страны альянса обсуждали еще в 2008 году. Тогда украинские власти запросили план действий по членству в НАТО. США настаивали на предоставлении Киеву «дорожной карты», однако Германия и Франция выступили против, чтобы избежать провокации в отношении России.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку о вступлении страны в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Как объяснял Йенс Столтенберг, заявка не может быть одобрена, поскольку альянс не готов обращаться к пятой статье своего устава. Она предполагает, что нападение на страну—члена НАТО требует ответа со стороны всех членов альянса. 10 марта Владимир Зеленский заявил, что Украине на июльском саммите НАТО должны быть представлены конкретные предложения по вступлению страны в альянс или предоставлены соответствующие гарантии безопасности.

Лусине Баласян