Жозе Моуринью отыгрался за «Рому» на парковке

Знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью пополнил список громких скандалов со своим участием очередным инцидентом сразу после завершения решающего матча Лиги Европы в Будапеште, в котором его «Рома» по пенальти уступила «Севилье». Приравняв на пресс-конференции судейство своего первого проигранного еврокубкового финала к «ограблению», Моуринью уже на парковке оскорбил главного арбитра Энтони Тейлора. Впрочем, нападения такого рода на рефери уже стали для Жозе Моуринью привычными, как и наказания за них в виде штрафов и дисквалификаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финал Лиги Европы, в котором «Рома» проиграла «Севилье», скорее всего, стал последним матчем Жозе Моуринью на посту главного тренера римской команды

Фото: Jonathan Moscrop / Getty Images Финал Лиги Европы, в котором «Рома» проиграла «Севилье», скорее всего, стал последним матчем Жозе Моуринью на посту главного тренера римской команды

Фото: Jonathan Moscrop / Getty Images

В число главных видеохитов, связанных с финальным матчем Лиги Европы, который состоялся в среду в Будапеште, наряду с игровыми моментами вошел заснятый очевидцем уже после его завершения эпизод на VIP-парковке стадиона Puskas Arena — его опубликовали многие соцсети и медиаресурсы. Речь идет о встрече на ней знаменитого тренера «Ромы» Жозе Моуринью и главного арбитра встречи англичанина Энтони Тейлора.

На видео Моуринью, догоняя Тейлора, разговаривает с ним на английском и итальянском языке в повышенном тоне, иногда прибегая к очень обидным и нецензурным определениям.

Например, он употребляет по отношению к Энтони Тейлору слово «disgrace» («позор») с дополнением «fucking». The Guardian не сомневается, что эта вербальная атака Жозе Моуринью станет предметом разбирательства со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), регламент которого запрещает тренерам давить на судей и оскорблять их, особенно учитывая, что незадолго до появления на парковке Моуринью уже подверг резкой, тоже выходящей за рамки принятых норм критике судейство на пресс-конференции сразу после матча.

Он завершился седьмым выигранным «Севильей» финалом второго по рангу еврокубка в клубной истории: в ней осечек в венчающих турнир встречах она еще не допускала. Победа испанскому клубу досталась в серии пенальти после ничьей со счетом 1:1 в основное и дополнительное время. Для Жозе Моуринью же, до этого в качестве тренера взявшего верх во всех своих пяти еврокубковых финалах, он был первым в биографии проигранным.

Уже по ходу матча было видно, что португалец крайне раздражен судейством. В итоге Энтони Тейлор, раздавший в общей сложности семь желтых карточек игрокам римской команды, показал их и трем членам ее тренерского штаба, включая его руководителя. Жозе Моуринью выплеснул наружу эмоции и отвечая на вопросы журналистов. Комментируя работу арбитров, он применял такие термины, как «скандал», «ограбление», а про Тейлора сказал, что тот судил «как испанец». По мнению Жозе Моуринью, такой низкий уровень арбитров в финале еврокубка «тяжело принять».

Он привел и конкретные примеры проявлений этого уровня, обратив внимание, скажем, на то, что за падение в чужой штрафной без фола игрок «Ромы» Лоренцо Пеллегрини заслужил от Тейлора предупреждение, а игрок «Севильи» Лукас Окампос в аналогичной ситуации, несмотря на просмотр момента с помощью VAR, был прощен. Кроме того, Моуринью настаивал, что партнер Окампоса Эрик Ламела, забивший в послематчевой серии одиннадцатиметровый, должен быть удален с поля за вторую желтую карточку. Причем тренер уточнил, что упомянул «маленькие детали», не расшифровав, какие же являются «большими», а также добавил, что после будапештского поражения испытывает «больше гордости», чем после пяти выигранных финалов.

Этот инцидент пополнил длинный список громких скандалов с участием Жозе Моуринью, которых в его тренерской карьере было не меньше, чем трофеев. И значительная часть среди них — это скандалы, имеющие отношение к судейству.

Первый заметный случился в период работы Моуринью с «Челси» в 2005 году. В стартовом раунде play-off Лиги чемпионов лондонцы играли с «Барселоной», и после первого матча, в котором испанский клуб победил, португалец обвинил судью Андерса Фриска и тренера соперников Франка Райкарда в том, что они разговаривали друг с другом в перерыве, что, как настаивал Моуринью, свидетельствовало о предвзятости арбитра. Фриск после резонансных заявлений наставника «Челси» стал получать послания с угрозами расправы. А Фолькер Рот, отвечавший в UEFA за судейство, назвал Моуринью «врагом футбола».

В 2010 году Федерация футбола Италии дисквалифицировала Жозе Моуринью на три матча за неординарный жест во время игры его «Интера» против «Сампдории». С помощью него он изобразил наручники. Футбольные функционеры, как и болельщики, не сомневались, что адресован жест судье Паоло Тальявенто.

Спустя несколько месяцев, уже возглавляя «Реал», Моуринью превратился в героя любопытной истории. В концовке предпоследнего матча группового этапа Лиги чемпионов сразу два футболиста выигрывавшего у «Аякса» 4:0 и обеспечившего себе досрочно первое место в группе испанского гранда — Серхио Рамос и Хаби Алонсо — заработали странные предупреждения, полученные за затяжку времени. UEFA провел расследование и остановился на версии, что карточки были заработаны намеренно, по указанию тренера, чтобы предупреждения, накопленные на групповом этапе, успели «обнулиться» перед play-off. Моуринью дисквалифицировали на один матч, а также оштрафовали на £33,5 тыс.

В «Роме», в которой он появился в 2021 году, Жозе Моуринью трижды подвергся наказаниям за «неуважение» к арбитрам.

В первом случае он отделался штрафом в размере €10 тыс., во втором и третьем — к финансовым санкциям (на €20 тыс. и €10 тыс.) добавлялась двухматчевая дисквалификация.

Если и будапештский инцидент выльется в наказание для Жозе Моуринью, то пострадает из-за него, скорее всего, не «Рома». На той же жаркой пресс-конференции португалец дал понять, что летом собирается покинуть ее, сообщив, что «не может сказать, где окажется в следующем сезоне».

Алексей Доспехов