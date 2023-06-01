«Севилья» любит Лигу Европы

Победителем первого еврокубкового финала в нынешнем футбольном сезоне стала «Севилья». В решающем матче Лиги Европы, который состоялся на «Пушкаш Арене» в Будапеште, испанский клуб одолел «Рому». В основное время финалисты сыграли 1:1, а в дополнительное — 0:0, после чего им пришлось бить серию пенальти, в которой севильцы были точнее — 4:1. Таким образом, они в седьмой раз завоевали главный трофей Лиги Европы (в прошлом Кубка УЕФА), вместе с которым им теперь полагается и путевка в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marko Djurica, Reuters Фото: Marko Djurica, Reuters

Серия из трех финалов еврокубков с неизменным участием итальянских клубов стартовала с Лиги Европы, где до конечной стадии турнира добралась «Рома», ведомая знаменитым Жозе Моуринью. Ранее португалец, считающийся специалистом по завоеванию трофеев, уже выиграл с разными командами суммарно пять финалов Лиги чемпионов, Кубка УЕФА/Лиги Европы и Лиги конференций. Правда, его личному опыту больших побед на этот раз противостоял коллективный, ведь «Севилья» — рекордсмен по количеству титулов во втором по рангу еврокубке и прежде побеждала в нем шесть раз. Так что по финалам счет в противостоянии «Севилья»—Моуринью был в пользу испанского клуба — 6:5.

Перед очередным решающим матчем в карьере Моуринью стоял, по сути, один вопрос — сможет ли присущий ему прагматизм взять верх над искренним футболом севильцев? Среди экспертов практически никто не сомневался, что «Рома» поставит так называемый «автобус». Собственно, к этому готовился и главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар. «Римляне очень сильны в обороне, — отмечал он на пресс-конференции. — Им комфортно, если нужно защищаться близко к своим воротам, но они могут выдвигаться выше и прессинговать. И им надо совсем немного моментов, чтобы забить и победить».

А еще было много разговоров по поводу нападающего «Ромы» Пауло Дибалы, которого называли фактически ключевой фигурой финала. Аргентинец успел восстановиться после травмы и даже потренироваться, но многие предполагали, что Моуринью все же не рискнет выпустить своего основного креативщика с первых минут и прибережет его на заключительный отрезок матча. Однако Дибала оказался в стартовом составе.

Что касается «Севильи», то в полуфинале с «Ювентусом» она потеряла весьма важную боевую единицу — крайнего защитника Маркоса Акунью, получившего красную карточку с последующей дисквалификацией. Впрочем, у Мендилибара длинная скамейка запасных, и ему нашлась вполне адекватная замена в лице Алекса Теллеса.

Между тем с Дибалой «Рома» предложила более открытый футбол, чем от нее ожидали, причем старалась давить как раз в левую зону Теллеса. Именно оттуда пришел первый опасный момент в матче, когда Дибала и Зеки Челик создали вроде бы все условия Леонардо Спинаццоле для взятия ворот, но тот пробил слишком примитивно для такого классного голкипера, как Яссин Буну, так что марокканец спокойно отвел угрозу. Вместе с тем оборонялась «Рома» тоже надежно, и у севильцев абсолютно ничего не ладилось в атаке. Они свалились на довольно прямолинейную тактику и, как правило, банально забрасывали мяч в штрафную площадь, рассчитывая, что мощный и прыгучий Юссеф Эн-Несири растолкает там защитников. Однако таких шкафов, как Крис Смоллинг или Джанлука Манчини, не очень-то затолкаешь.

В целом же игра свелась к бесконечным единоборствам и столкновениям, которые часто приводили к паузам, лежанию футболистов на газоне и дискуссиям с арбитром Энтони Тейлором. И в столь рваном, предельно контактном футболе комфортнее чувствовала себя «Рома». А на 35-й минуте римляне накрыли «Севилью» прессингом в центральном круге. Бриан Кристанте совершил отбор, Манчини молниеносно отдал вертикальный пас Дибале, который воспользовался тем, что центральные защитники не успели занять правильную позицию, на скорости подработал мяч и вторым касанием отправил его в сетку мимо Буну. Аргентинский нападающий все сделал элегантно и в то же время просто. Сразу был виден почерк большого мастера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий «Ромы» Пауло Дибала (23) забивает гол в ворота «Севильи»

Фото: John Sibley, Reuters Нападающий «Ромы» Пауло Дибала (23) забивает гол в ворота «Севильи»

Фото: John Sibley, Reuters

Для команды Моуринью 1:0 — это практически идеальная ситуация, позволявшая ей уже максимально активировать свой фирменный «автобусный» режим. Правда, еще до перерыва севильская «десятка» Иван Ракитич несколько шальным ударом издали едва не сбил римлян с панталыку. Хорват звонко врезал в штангу. Хотя и Дибала мог еще раз отметиться в протоколе, теперь как автор голевой передачи, если бы Лоренцо Пеллегрини не передержал мяч и ударил с ходу.

Первый тайм, к которому Тейлор накинул аж семь минут, закончился в пользу «Ромы». Но второй «Севилья» начала очень агрессивно. Мендилибар решил не тянуть с заменами и ввел в игру пару своих «джокеров» — Сусо с Эриком Ламелой, которые обеспечили победу в ответной встрече с «Ювентусом». И красно-белые быстро сравняли счет. На 55-й минуте легенда клуба, 37-летний Хесус Навас так подал в штрафную, что заставил ошибиться Манчини, забившего чистый автогол. У «Ромы» была редкая возможность отличиться со стандарта, когда Тэмми Абрахам и его одноклубники могли занести мяч за лицевую линию. Буну выручил «Севилью». Однако более мощное давление испытывала на себе все-таки римская оборона. Севильцы даже почти заработали пенальти, когда Лукас Окампос рвался к воротам и красиво упал после контакта с Рожером Ибаньесом. Тейлор сперва среагировал на падение аргентинца и указал на «точку», но его поправили ассистенты из бригады VAR, не увидевшие достаточных оснований для назначения 11-метрового.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок «Ромы» Джанлука Манчини (23) забивает автогол

Фото: John Sibley, Reuters Игрок «Ромы» Джанлука Манчини (23) забивает автогол

Фото: John Sibley, Reuters

Еще на 68-й минуте у «Ромы» заменился Дибала, который явно был не готов отбегать весь матч, а за ним поле покинул и выглядевший не лучшим образом центрфорвард Абрахам. При этом вышедший вместо англичанина Андреа Белотти мог стать героем финала, когда нанес удар с лета после хитрого розыгрыша стандарта. Буну зацепил мяч буквально кончиками перчатки. А у «Севильи» перед финальным свистком попробовал вырвать победу для своей команды Сусо, плотно зарядивший из-за штрафной. Вратарь Руй Патрисиу был начеку, но дал шанс соперникам на добивание, и желто-красные еле-еле отбились.

В итоге основное время финала завершилось вничью — 1:1. И подобный сценарий, когда команды продолжат выяснение отношений в дополнительные 30 минут, изначально представлялся наиболее вероятным. А там уже все шло к серии пенальти. В первом овертайме футболисты вообще забыли про ворота и предпочитали не рисковать. После символического перерыва «Севилья» чаще владела мячом и гостила на чужой половине, а Гонсало Монтиэль даже организовал острый момент, проникнув в штрафную справа, но римляне перехватили его пас. В концовке уже «Рома» обложила ворота Буну, и Смоллинг после очередного навеса со стандарта головой угодил в перекладину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар

Фото: Bernadett Szabo, Reuters Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар

Фото: Bernadett Szabo, Reuters

Тейлор добавил шесть минут, а переиграли финалисты все 11, но серии пенальти им избежать так и не удалось. И вот здесь подопечные Моуринью дрогнули. Манчини, а затем Ибаньес проиграли свою дуэль Буну. При счете 3:1 у севильцев не забил Монтиэль, но VAR определил нарушение правил у Патрисиу, который до удара обеими ногами сдвинулся с ленточки. Со второй попытки Монтиэль уже не промахнулся, и «Севилья» снова завоевала свой любимый трофей, одержав фантастические семь побед в семи финалах. Ну а в придачу к главному трофею Лиги Европы испанскому клубу досталась еще путевка в следующую Лигу чемпионов.

Александр Ильин