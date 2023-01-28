«Я тренер, а не Гарри Поттер»

На этой неделе 60-летие отметил португальский тренер Жозе Моуринью — один из самых титулованных футбольных специалистов в истории. Он успел поработать в «Тоттенхеме», «Манчестер Юнайтед», «Реале», «Интере», «Челси», а сейчас тренирует итальянскую «Рому». Яркие высказывания господина Моуринью — в материале «Ъ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозе Моуринью

Фото: Paul White / AP Жозе Моуринью

Фото: Paul White / AP

О своей клубной принадлежности

«Я думаю, что я мистер "Порту" и мистер "Реал Мадрид", а также мистер "Интер", мистер "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Я — тот клуб, в котором состою. Я сплю в фирменной пижаме. Я человек своего клуба, но не человек многих клубов».

(21 ноября 2019 года на первой пресс-конференции в качестве тренера «Тоттенхема»).

О работе

«Я рано встаю и поздно ухожу с работы, каждую минуту думая о футболе. Неважно, в каких клубах я состоял, мой рабочий день оставался прежним. Многие тренеры приходят ко мне с просьбой дать рецепт успеха. Но если они хотят рецепт, они должны пойти к врачу. Футбол — это не тот случай».

(9 июня 2013 года в интервью газете Sun).

Об отношениях с Богом

«Бог считает меня крутым парнем. Иначе он не стал бы мне так помогать. Он дал мне прекрасную семью и любимую работу. Он хорошего мнения обо мне».

(20 февраля 2011 года в интервью радиостанции Cope).

О поражениях

«Мне нравится злиться после неудачи, после ничьей, мне нравится возвращаться домой рассерженным после плохого результата. Мне нравится, что это происходит и с моими игроками».

(Из книги «El Evangelio segun Mourinho» («Евангелие от Моуриньо»), 2010 год).

О сотрудничестве с Абрамовичем

«Если бы Роман Абрамович помогал мне тренировать, мы бы были внизу таблицы, а если бы я работал в его мире большого бизнеса, мы бы обанкротились».

(В марте 2005 года в комментарии о своих отношениях с тогдашним владельцем «Челси»).

О качестве игроков

«Стиль нашей игры очень важен. Но это — как омлет и яйца. Нет яиц — нет омлета. И зависит все от качества яиц. В магазине есть яйца первого, второго или третьего сорта. Одни дороже других, и из них получается лучший омлет. А когда яйца первого сорта есть только в супермаркете "Уэйтроуз", а вы не можете никак туда попасть, возникает проблема».

(12 октября 2007 года на пресс-конференции в Лондоне).

О магии

«Я тренер, а не Гарри Поттер. Он волшебник, но в реальной жизни нет места магии. Магия — это миф, а футбол — реальность».

(1 сентября 2019 года на пресс-конференции после нулевой ничьей «Реала» с «Мальоркой»).

О подопечных

«Есть лишь несколько игроков, которые не улучшились, работая со мной. Почти все футболисты, которых я тренировал, выросли в цене».

(Из книги «El Evangelio segun Mourinho» («Евангелие от Моуриньо»), 2010 год).

О тактике

«Для меня тактика не важна, важен принцип игры. Не важно иметь еще одного вингера (крайний атакующий полузащитник.— “Ъ”) или играть с двумя центральными нападающими. Важно то, как играет команда».

(Из книги «El Evangelio segun Mourinho» («Евангелие от Моуриньо»), 2010 год).

О мечте

«Мы хотим следовать за мечтой, да, это правда, но одно дело следовать за мечтой, а другое — за одержимостью… Мечта чище, чем одержимость. Мечта — о гордыне».

(28 апреля 2019 года на пресс-конференции после матча «Интера» с «Барселоной»).

Подготовила Марина Колоколова