Россиянка Андреева разгромила теннисистку из США Риске на старте Roland Garros

Российская теннисистка Мирра Андреева (143-е место WTA) разгромно обыграла американку Элисон Риске (85-е место WTA) в первом круге Roland Garros. Встреча завершилась за 56 минут после двух сетов — 6:2, 6:1.

На счету Андреевой один эйс, пять брейк-пойнтов из шести и ни одной двойной ошибки. У Риске — один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

Для 16-летней Мирры Андреевой победа стала первой на турнирах Большого шлема. Во втором круге она встретится с победителем матча между украинкой Ангелиной Калининой и француженкой Диан Парри.

Григорий Лейба