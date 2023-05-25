Власти Кубани представят на ПМЭФ три проекта пищпрома стоимостью 82 млрд рублей

Власти Краснодарского края планируют представить на Петербургском экономическом форуме — 2023 три проекта пищевой промышленности. Их общая стоимость составляет более 82 млрд руб., сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на замглавы Кубани Александра Руппеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В Краснодаре планируют реализовать проект по пищевой промышленности стоимостью 12 млрд руб. В станице Марьинская и Армавире намерены построить крахмальные заводы по переработке зерна. Стоимость реализации проектов составляет около 30 млрд руб. и 40–60 млрд руб. соответственно.

ПМЭФ-2023 пройдет с 14 по 17 июня. В прошлом году в форуме приняли участие более 14 тыс. человек из 130 стран мира. Делегация Кубани подписала 18 соглашений на 172 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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