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Власти Кубани представят на ПМЭФ три проекта пищпрома стоимостью 82 млрд рублей

Власти Краснодарского края планируют представить на Петербургском экономическом форуме — 2023 три проекта пищевой промышленности. Их общая стоимость составляет более 82 млрд руб., сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на замглавы Кубани Александра Руппеля.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

В Краснодаре планируют реализовать проект по пищевой промышленности стоимостью 12 млрд руб. В станице Марьинская и Армавире намерены построить крахмальные заводы по переработке зерна. Стоимость реализации проектов составляет около 30 млрд руб. и 40–60 млрд руб. соответственно.

ПМЭФ-2023 пройдет с 14 по 17 июня. В прошлом году в форуме приняли участие более 14 тыс. человек из 130 стран мира. Делегация Кубани подписала 18 соглашений на 172 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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