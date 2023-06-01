Фильм «Чебурашка» станет музыкально-цирковой постановкой

Продюсерская компания «Наше шоу» ведет подготовку музыкально-циркового шоу «Чебурашка», рассказала «Ведомостям» совладелец и гендиректор компании Наталья Локтева. Премьера постановки пройдет в Москве 27 июля. Музыкальный продюсер и композитор шоу — солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.

Шоу «Чебурашка» создано при поддержке студии Yellow, Black and White (YBW) — одного из создателей одноименного фильма, который собрал рекордные 6,8 млрд руб. за всю современную историю отечественного кинопоказа. Партнерами циркового шоу стали компании, которые участвовали в подготовке кинокартины: «Союзмультфильм», онлайн-кинотеатр Start, телеканал «Россия 1» и билетный сервис «Яндекс Афиша». Инвестиции в проект составили 200 млн руб., уточнила госпожа Локтева.

Постановщиком шоу выступила театральный режиссер, лауреат «Золотой маски» Нина Чусова. Как уточнил Сергей Жуков, работа над постановкой ведется уже больше четырех месяцев. «Представление будет интересно всем, кто готов посмотреть хорошую, добрую, поучительную историю»,— считает он. По словам музыканта, это будет «технически крутое шоу, которое не стыдно показать на любой сцене в мире».

По словам продюсера шоу «Чебурашка» Эдуарда Илояна, до конца года в Москве планируется провести 100 показов. Наталья Локтева объяснила, что у шоу предусмотрено три состава, поэтому одновременно «Чебурашка» будет идти в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Красноярске и Сочи.

Фильм «Чебурашка» обеспечил рекордные показатели сборов российских кинотеатров в начале 2023 года. По данным Минкульта, в первые два месяца текущего года сборы составили 13,1 млрд руб., что на 56% больше, чем за аналогичный период в 2022-м.

Подробнее о том, как успех «Чебурашки» повлиял на российский кинорынок,— в публикации «Ъ» «''Чебурашка'' сделал кассу».

Милена Костерева