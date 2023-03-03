Министр культуры Любимова заявила о рекордных в истории российского кинопроката сборах в январе-феврале

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что киносборы в первые два месяца текущего года составили 13,1 млрд руб. Это рекордный показатель в истории российского кинопроката, который превысил объем сборов за весь допандемийный 2019 год (11,7 млрд руб.), добавила госпожа Любимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Любимова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ольга Любимова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«За первые месяцы 2023 года было продано 40 млн билетов. Сборы превысили годовой допандемийный показатель 2019-го и составили 13,1 млрд рублей (13 млрд в 2020-м и 11,7 млрд в 2019-м). За два месяца сумма сборов на 56% больше, чем за аналогичный период в 2022-м, и на 46% больше, чем в 2021-м»,— написала министр в своем Telegram-канале. Ольга Любимова также сообщила, что в текущем году запланировано еще около 30 кинопремьер при поддержке Минкульта.

Рекордные показатели сборов кинотеатров во многом обеспечил прокат фильма Дмитрия Дьяченко «Чебурашка», который стал самым кассовым фильмом в истории российского кинопроката. По состоянию на март фильм собрал 6,5 млрд руб. При этом участники участники рынка сказали «Ъ», что доходы прокатчиков от «Чебурашки» станут хорошим заделом на ближайший год, однако они не покроют месяцы потери репертуара из-за санкций со стороны голливудских студий — по итогам 2022 года рынок упал на 42% по сборам.

Подробнее о том, как успех «Чебурашки» повлиял на российский кинорынок,— в публикации «Ъ» «“Чебурашка” сделал кассу».

Эрдни Кагалтынов