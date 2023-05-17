Самокаты докатились до иска

Суд в Омске обязал Whoosh выплатить 350 тыс. руб. морального ущерба девочке, которую сбил электросамокатчик. Самого виновника инцидента так и не нашли. Судебное разбирательство длилось почти год, и родители пострадавшего ребенка изначально требовали от компании 0,5 млн руб., в итоге суд лишь частично удовлетворил иск. Юристы Whoosh попытались оспорить это решение, настаивая на том, что обвинение так и не смогло доказать, что в происшествии участвовал именно самокат этого сервиса. Более того человека, который управлял транспортным средствам также не нашли. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Инцидент произошел 11 июня 2022 года. В одном из скверов Омска неизвестный человек на электросамокате наехал на девочку, в результате происшествия ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами. После опроса матери потерпевшей полицейские пришли к выводу, что устройство принадлежало именно компании Whoosh, куда правоохранители и направили несколько запросов.

Но, как сообщила пресс-секретарь сервиса Юлия Камойлик, достоверно определить, кто именно управлял самокатом и принадлежал ли он компании, так и не удалось из-за одной детали: «Полиция прислала нам несколько запросов, в каждом из которых значилось одно место происшествия, но разное время.

Мы смогли отследить несколько поездок, которые проходили в этой точке либо рядом, и передали эти данные правоохранителям. Дальше они проводили следствие. Однако виновный так и не был установлен.

Там в промежутке времени была существенная разница. Мы разговаривали с людьми, которые управляли нашими самокатами, и они сказали, что инцидентов в поездках не происходило. Конечно же, полиция с ними тоже как-то работала».

Тем не менее суд посчитал, что нести ответственность должен именно сервис аренды электросамокатов, и удовлетворил требование истцов, но частично. Апелляционная инстанция с этим согласилась. И хотя в Whoosh настаивают, что участие именно их транспорта в инциденте так и не доказано, однако компания выплатила 350 тыс. руб. в качестве моральной компенсации пострадавшей.

И если бы не спорный момент с определением виновника, то с юридической точки зрения придраться было бы не к чему, заметил адвокат Андрей Саунин:

«Самокаты признаны источником повышенной опасности. Его владелец несет обязанность по возмещению ущерба. Если установлено, что устройство принадлежит данной компании, соответственно, все правильно, я считаю решение законным и обоснованным.

В свою очередь, сервис вправе затребовать компенсацию ущерба у того, кто непосредственно стал виновником ЧП».

Вместе с тем главный редактор издания Truesharing.ru Полина Волкова замечает, что решение суда вполне укладывается в логику властей, которые в последнее время стали часто критиковать сервисы кикшеринга. Так, две недели назад сенатор Андрей Клишас предложил и вовсе запретить использование электросамокатов в городах, его поддержал и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Но статистика говорит о том, что чаще всего наезды на пешеходов совершают вовсе не пользователи арендованных самокатов, подчеркнула Полина Волкова:

«Проблема в том, что устройства, принадлежащие сервисам, всегда выделяются на общем фоне. И когда что-то происходит, создается негативное ощущение, что все, кто ими управляет, являются такими же нарушителями. Но это единичные случаи. Посмотрите на статистику, которая есть по аварийности со всеми средствами индивидуальной мобильности: только порядка 30% инцидентов связаны с арендованными самокатами. Остальные 70% приходятся на личный транспорт».

При этом едва ли решение суда может отразиться на пользователях кикшеринговых сервисов, говорят собеседники “Ъ FM”. Тем более с марта все электросамокаты и так должны ездить не быстрее 25 км/ч, а в ПДД появился еще и отдельный знак, который регулирует их движение.

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