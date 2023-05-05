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Коммерсантъ FM
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Электросамокаты доехали до СК

Как власти предлагают ограничить использование транспорта

Запрет электросамокатов теперь обсуждают и на федеральном уровне, проблемой заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поддержал идею запретить их на улицах и тротуарах, разрешив кататься только в парках. Сервисы аренды уверяют, что это только навредит транспортной системе и куда большая опасность исходит от частных устройств и их владельцев. Какие ограничения могут ввести власти для электросамокатов? И к чему это может привести? Разбирался Иван Корякин.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Попыток запретить электросамокаты сейчас так же много, как и их самих на улицах. Но раз глава Следственного комитета обратил на них внимание, значит, проблема действительно важна. Александр Бастрыкин полностью согласен с сенатором Андреем Клишасом, который заявил, что происходит слишком много ЧП с их участием.

Кроме того, инициативу ограничить использование такого транспорта только парками и частными поселками поддержали в Совете по правам человека, в обеих палатах парламента и в Мосгордуме. Столичный депутат Сергей Савостьянов рассказал “Ъ FM”, каким он видит решение проблемы: «Я рассчитываю на то, что, присоединившись к инициативе господина Клишаса, мы сможем всем миром навалиться и ввести запрет на поездки в пешеходных зонах и тротуарах до создания соответствующей инфраструктуры. Вот на этих дорожках пусть самокатчики перемещаются, а также в парках и скверах».

Стоит ли запрещать перемещение на электросамокатах в городах

Помимо прочего, глава СК Александр Бастрыкин предложил обязать компании технически ограничить максимальную скорость электросамокатов, но это и так давно сделано, подчеркнула директор по коммуникациям сервиса «Юрент» Алена Сухаревская:

«У нас с первого дня работы сервиса ограничена скорость движения самокатов, она не превышает 25 км/ч. И мы как бизнес, который тарифицирует каждую минуту, заинтересованы в том, что люди ехали на самом деле медленно и безопасно. С 2021 года у нас также появились "медленные" зоны, где скорость самоката автоматически снижается до 10-15 км/ч. Такая мера помогает ограничить любителей быстро ездить там, где такое движение может создавать аварийные ситуации, помехи или дискомфорт пешеходам».

В «Юрент» добавили, что в апреле число поездок выросло в 3,5 раза год к году, из них девять из десяти совершаются по транспортному сценарию. Похожие показатели у сервиса Whoosh — более 80% поездок не прогулочные. Электросамокаты — это часть транспортной системы города, а не развлечение, заметил пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев:

«Самокаты выступают в качестве альтернативы общественному и личному транспорту, а также такси. Предложения по их ограничению сломают эту модель.

Если переводить самокаты, скажем, в парки, то это станет уже развлечением. А их, кажется, и так в нашем городе достаточно».

По оценкам участников рынка, совокупный парк прокатных электросамокатов в Москве в этом сезоне достигнет 60 тыс. устройств, и это, возможно, мировой рекорд. Но личных самокатов, уверяют операторы, не меньше. Именно с ними необходимо разбираться, уверен вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

«Что же касается сервисов проката, то их работа сейчас максимально отрегулирована. Если вдруг произойдет ДТП, то они смогут рассказать, кто и когда управлял самокатом. Но когда речь идет о частном устройстве, то его владелец в случае ЧП может просто вскочить на него, уехать и никто никогда не узнает, кто это был».

Кто выступает за запрет сервисов кикшеринга

Кто выступает за запрет сервисов кикшеринга

Между тем более трети жителей российских городов поддерживают запрет сервисов кикшеринга. А, например, в столице Франции на референдуме против высказались 90% парижан, и с 1 сентября мэрия расторгнет контракты с компаниями. Это очистит тротуары от брошенных где попало устройств, но не от гонщиков: ритейлеры ожидают четырехкратный рост продаж личных самокатов. А их уже так просто не запретишь.

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