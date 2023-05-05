Электросамокаты доехали до СК

Запрет электросамокатов теперь обсуждают и на федеральном уровне, проблемой заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поддержал идею запретить их на улицах и тротуарах, разрешив кататься только в парках. Сервисы аренды уверяют, что это только навредит транспортной системе и куда большая опасность исходит от частных устройств и их владельцев. Какие ограничения могут ввести власти для электросамокатов? И к чему это может привести? Разбирался Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Попыток запретить электросамокаты сейчас так же много, как и их самих на улицах. Но раз глава Следственного комитета обратил на них внимание, значит, проблема действительно важна. Александр Бастрыкин полностью согласен с сенатором Андреем Клишасом, который заявил, что происходит слишком много ЧП с их участием.

Кроме того, инициативу ограничить использование такого транспорта только парками и частными поселками поддержали в Совете по правам человека, в обеих палатах парламента и в Мосгордуме. Столичный депутат Сергей Савостьянов рассказал “Ъ FM”, каким он видит решение проблемы: «Я рассчитываю на то, что, присоединившись к инициативе господина Клишаса, мы сможем всем миром навалиться и ввести запрет на поездки в пешеходных зонах и тротуарах до создания соответствующей инфраструктуры. Вот на этих дорожках пусть самокатчики перемещаются, а также в парках и скверах».

Помимо прочего, глава СК Александр Бастрыкин предложил обязать компании технически ограничить максимальную скорость электросамокатов, но это и так давно сделано, подчеркнула директор по коммуникациям сервиса «Юрент» Алена Сухаревская:

«У нас с первого дня работы сервиса ограничена скорость движения самокатов, она не превышает 25 км/ч. И мы как бизнес, который тарифицирует каждую минуту, заинтересованы в том, что люди ехали на самом деле медленно и безопасно. С 2021 года у нас также появились "медленные" зоны, где скорость самоката автоматически снижается до 10-15 км/ч. Такая мера помогает ограничить любителей быстро ездить там, где такое движение может создавать аварийные ситуации, помехи или дискомфорт пешеходам».

В «Юрент» добавили, что в апреле число поездок выросло в 3,5 раза год к году, из них девять из десяти совершаются по транспортному сценарию. Похожие показатели у сервиса Whoosh — более 80% поездок не прогулочные. Электросамокаты — это часть транспортной системы города, а не развлечение, заметил пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев:

«Самокаты выступают в качестве альтернативы общественному и личному транспорту, а также такси. Предложения по их ограничению сломают эту модель.

Если переводить самокаты, скажем, в парки, то это станет уже развлечением. А их, кажется, и так в нашем городе достаточно».

По оценкам участников рынка, совокупный парк прокатных электросамокатов в Москве в этом сезоне достигнет 60 тыс. устройств, и это, возможно, мировой рекорд. Но личных самокатов, уверяют операторы, не меньше. Именно с ними необходимо разбираться, уверен вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

«Что же касается сервисов проката, то их работа сейчас максимально отрегулирована. Если вдруг произойдет ДТП, то они смогут рассказать, кто и когда управлял самокатом. Но когда речь идет о частном устройстве, то его владелец в случае ЧП может просто вскочить на него, уехать и никто никогда не узнает, кто это был».

Между тем более трети жителей российских городов поддерживают запрет сервисов кикшеринга. А, например, в столице Франции на референдуме против высказались 90% парижан, и с 1 сентября мэрия расторгнет контракты с компаниями. Это очистит тротуары от брошенных где попало устройств, но не от гонщиков: ритейлеры ожидают четырехкратный рост продаж личных самокатов. А их уже так просто не запретишь.

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