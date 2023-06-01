В Петербурге выбрали подрядчика для строительства поликлиники за 1,4 млрд рублей

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга опубликовал итоги конкурса по строительству здания поликлиники для взрослых в Калининском районе города. Новый социальный объект должен появиться на территории, ограниченной пр. Маршала Блюхера, Лабораторным пр., Бестужевской ул., перспективным продолжением Бестужевской ул., Кушелевской дор., участок77. Контракт на строительство на сумму 1,384 млрд рублей будет заключен с ООО «С-Индустрия», сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, здание будет трехэтажным. В нем будут размещены кабинеты врачей всех основных специализаций, а также развернуты койки для дневного пребывания. Завершить строительство необходимо до 2 декабря 2024 года.

По данным СПАРК, ООО «С-Индустрия» зарегистрировано 3 июня 2008 года в Петербурге. В 2022 году компания отчиталась о выручке в 2,8 млрд руб. при чистой прибыли в 299,8 млн руб. В портфеле госзаказа числятся 206 выигранных контрактов за 6,3 млрд руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Васильевском острове в Петербурге также планируется построить поликлинику на 800 посещений в смену.

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