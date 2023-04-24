На Васильевском острове построят поликлинику на 800 посещений в смену

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на совещании с членами городского правительства одобрил выделение участка земли в Василеостровском районе застройщику Группе ЛСР под строительство новой поликлиники для взрослых, сообщила пресс-служба Смольного в понедельник, 24 апреля. Будущее медучреждение будет способно принимать до 800 пациентов в смену.

После завершения строительства объект будет безвозмездно передан Петербургу, отметили в правительстве города.

Кроме того, на том же совещании было одобрено выделение земли компании «Газпром газомоторное топливо» на Ново-Никитской улице под строительство газозаправочной станции и участка на 5-м Рыбацком проезде Петербургскому метрополитену для возведения склада материалов.

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