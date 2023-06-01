Песков: Путин постоянно получает доклады по Шебекино

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин постоянно получает доклады от Минобороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС и от региональных властей. Ему оперативно докладывают по ситуации в белгородском городе Шебекино, который подвергается регулярным обстрелам со стороны Украины.

«Владимир Путин в связи с ситуацией вокруг Шебекина постоянно получает доклады из министерства обороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС, а также напрямую информируется региональными и муниципальными властями региона о мерах по оказанию необходимой помощи населению, в том числе по обеспечению желающих временным размещением»,— сказал Дмитрий Песков журналистам (цитата по ТАСС).

В последние дни Шебекинский городской округ регулярно обстреливается со стороны Украины. Ранее сегодня, 1 июня, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о трех обстрелах города за последнюю ночь. Ранены как минимум восемь человек. Из города эвакуируют местных жителей. Также с 31 мая из округа вывозят детей на отдых в Воронежскую область.

Что происходит на 463-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко