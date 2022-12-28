В Кузбассе строительство логистического центра Wildberries планируется в 2023 году

В Юрге идет подготовка к реализации проекта компании Wildberries по строительству логистического центра, сообщил на пресс-конференции в среду министр экономического развития Кузбасса Константин Пытченко. Определена площадка под объект, добавил но, но «сроки начала строительства не буду озвучивать, стоит задача уже в следующем году начать строительство».

Директор Агентства по привлечению и защите инвестиций Кузбасса Ксения Жукова добавила, что сейчас проект логистического центра Wildberries находится на стадии «проработки вопроса технического присоединения». Стоимость проекта, по ее данным, составляет 5 млрд руб., в центре предполагается создание 5 тыс. новых рабочих мест.

Власти региона заключили с компанией соглашение о намерениях о строительстве в Юрге такого центра в июне 2020 года, но затем проект был приостановлен из-за прекращения действия льгот ТОСЭР. Тогда онлайн-ритейлер сообщал о планах построить центр к 2025 году.

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Игорь Лавренков, Кемерово