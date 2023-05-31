В новый пакет военной помощи США для Украины вошли 105-мм танковые снаряды

Пентагон объявил о передаче Украине 39-го по счету пакета военной помощи. В него вошла артиллерия, средства защиты от бронетехники, боеприпасы, в том числе патроны к стрелковому оружию. Также Киеву направят ракеты AIM-7 для противовоздушной обороны, системы ПВО Avenger и противотанковые системы AT-4.
Помимо этого в новый пакет военной помощи вошли:
- дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot;
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 105-мм танковые снаряды;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- авиационные ракеты Zuni;
- боеприпасы для беспилотников;
- более 30 млн патронов к стрелковому оружию;
- оборудование и системы для разминирования;
- подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;
- приборы ночного видения;
- запасные части, генераторы и другое полевое оборудование.
Президент США Джо Байден анонсировал выделение нового пакета военной помощи на сумму $375 млн 21 мая. Пентагон оценивал общий объем поддержки Киева после начала боевых действий в $35,7 млрд. Politico в середине мая сообщало, что от пакета помощи Украине в $48 млрд, который Конгресс США одобрил в декабре 2022 года, осталось около $6 млрд.
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