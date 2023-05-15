Politico: от декабрьского пакета военной помощи Украине на $48 млрд осталось $6 млрд

От пакета помощи Украине на $48 млрд, который Конгресс США одобрил в декабре 2022 года, осталось около $6 млрд, сообщает издание Politico. Таким образом, к середине лета у Министерства обороны США могут закончиться деньги на вооружение.

В одобренный Конгрессом пакет входили $36 млрд для Пентагона, средства пошли на поставку артиллерийских снарядов, бронетехники и передовых систем противовоздушной обороны (ПВО). Сейчас Белый дом обсуждает новый пакет, который будет рассчитан на продолжение поддержки Украины, сказал высокопоставленный чиновник администрации на условиях анонимности.

По его словам, неясно, как могут измениться потребности Украины во время или после контрнаступления, но американская администрация полностью привержена поддержке Киева в долгосрочной перспективе. Опрошенные изданием американские законодатели между тем не смогли сказать, когда именно закончится военная помощь Украине и насколько крупным может быть следующий пакет.

При этом, по мнению многих из них, финансирование должно продолжаться без перебоев. «Очень важно, чтобы администрация вовремя предоставила Украине то, что ей нужно для защиты и возвращения своей суверенной территории»,— заявила сенатор Сьюзан Коллинз (Республиканская партия) руководству Пентагона во время слушаний 11 мая.

В этом месяце США объявили о новом пакете помощи, куда вошли беспилотники, снаряды и системы ПВО на сумму $1,2 млрд. Берлин тем временем собирается предоставить крупнейший на данный момент пакет военной помощи Киеву размером €2,7 млрд. Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Европу объявил о получении новых пакетов военной помощи.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Европейские союзники заверили Киев в дальнейшей поддержке».

Мария Федотова