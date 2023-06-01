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Коммерсантъ FM
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Депутаты защищают права тех, кто без прав

Законопроект о смягчении санкций для забывчивых водителей подготовлен в Госдуме

Депутаты фракции «Новых людей» в Госдуме подготовили законопроект с отменой штрафов и эвакуации транспортных средств для водителей, забывших дома СТС, водительские права и полис ОСАГО. Штрафы «абсурдны», утверждают парламентарии: автомобилисты уже давно могут предъявлять документы ГИБДД в электронном виде, используя приложение «Госуслуги.Авто». В МВД ранее поясняли, что приложение работает пока в экспериментальном режиме.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Представители думской фракции «Новых людей» вчера направили в правительство проект поправок к КоАП: предлагается отменить 500-рублевый штраф за управление транспортным средством без водительского удостоверения (права при этом должны быть действующими) и полиса ОСАГО. Аналогичный штраф, который сегодня применяется одновременно с эвакуацией машины, отменяется, если водитель забыл дома СТС. Отсутствие путевого листа или «товарно-транспортных документов» будет по-прежнему караться штрафом.

«Ко мне массово обращаются автомобилисты, которых штрафуют за забытые дома права,— пояснил вчера вице-спикер Госдумы, первый замглавы фракции "Новых людей" Владислав Даванков.— Это достаточно абсурдная ситуация. Любой сотрудник ГИБДД может за минуту в онлайне проверить наличие прав у водителя».

Речь идет о приложении «Госуслуги.Авто», которое использует данные с портала госуслуг. Оно, напомним, появилось еще в 2021 году, с тех пор его скачали более 4,3 млн граждан. Пользователи могут сгенерировать QR-код в качестве электронной версии водительских прав или СТС, чтобы продемонстрировать инспектору. «Зачем заставлять людей носить с собой кипу документов, если мы стремимся к цифровизации? — удивляется господин Даванков.— Мы за умное цифровое государство без абсурдных штрафов».

Напомним, что в действующих ПДД QR-коды и приложение не упоминаются. 1 марта вступили в силу поправки, заложившие лишь возможность предъявления цифровых прав и СТС в будущем (без оригинала) — «в случае их оформления в электронном виде в соответствии с законодательством РФ». Иными словами, должен действовать закон, закрепляющий статус QR-кодов. Такие поправки в Госдуму пока не вносились, хотя, по данным “Ъ”, уже готовятся. МВД еще в начале года разъясняло, что приложение пока применяется в качестве эксперимента: обязанность возить с собой оригиналы документов не снималась.

«Давно пора исключить этот формализм, тем более когда можно проверить и собственника, и автомобиль,— поддерживает инициативу адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько.— Эвакуация за забывчивость явно несправедлива. Особенно с учетом того, что отсутствие при себе документов — хоть и нарушение ПДД, но никак не влияющее на безопасность движения. Зато создает коррупционную составляющую (чтобы автомобиль не забирали на спецстоянку) и лишний заработок службам эвакуации».

Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов подтвердил, что сотрудники ГИБДД в большинстве случаев могут проверить полис ОСАГО (большинство проходят электронное оформление) по базам данных страховщиков. Однако, заметил он, до сих пор существует небольшое количество договоров, которые по техническим причинам в систему попадают не сразу. Он также отметил, что на дороге могут возникнуть проблемы с подключением к базе для проверки электронных полисов, к примеру, из-за плохой связи. С учетом всех этих нюансов господин Ефремов считает, что штраф нужно оставить, чтобы у водителей не возникало соблазна не оформлять ОСАГО и ездить вообще без полиса — это ставит под угрозу «имущественные интересы» потерпевших в ДТП.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, комментируя законопроект, также упомянул ситуацию, когда у водителя нет приложения, связи или телефон не работает. В этом случае, предлагает эксперт, инспекторы могут ориентироваться на паспортные данные. ГИБДД по номеру машины «пробивает» СТС собственника и, если ФИО совпадает с паспортом, гражданина отпускают. Если же паспорта при себе нет (или данные не совпадают), применяется, как и сейчас, эвакуация и штраф. Штрафстоянка, напоминает господин Шкуматов,— важная мера обеспечения безопасности для случаев, когда инспектор не знает, кто за рулем. Ведь, возможно, машина была угнана, а за рулем преступник. Аналогичный алгоритм Петр Шкуматов предлагает ввести и для водительского удостоверения: если прав нет, то по паспорту проверяется их наличие. Если нет вообще документов, применяется штраф.

Заметим, в апреле 2023 года законопроект на смежную тему подготовили и направили в Белый дом представители ЛДПР. Транспортное средство, за рулем которого находится гражданин без СТС, депутаты предложили отправлять на штрафстоянку только в случае, если оно числится в угоне. Отзыва правительства на эти поправки еще не было.

Иван Буранов

ГИБДД Москвы начала штрафовать родителей за нарушение правил детьми на электросамокатах

Контекст

Сотрудники ГИБДД в столице начали применять статью 5.25 КоАП «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» (штраф от 100 до 500 руб.) в случаях, когда ребенок нарушает Правила дорожного движения, катаясь на самокате или электросамокате или другом СИМе (средство индивидуальной мобильности). Об этом вчера заявила начальник отдела пропаганды безопасности движения и взаимодействия со СМИ управления УГИБДД по Москве Анастасия Иванова.

«Дети не умеют кататься на таких средствах мобильности, несмотря на новые правила. Они не соблюдают ПДД и создают аккаунты под данные родителей — заключают договор, ставят галочки, что им 18 (речь идет о прокатных электросамокатах.— “Ъ”). Родители могут купить ребенку самокат — если это осознанный выбор, то родитель дает ему какие-то навыки вождения. Самое страшное — дети не спешиваются при опасности ДТП. Ребенок не обеспечивает свою безопасность, водитель его не видит. В случае необеспечения безопасности поездки ребенка на самокате на родителя может быть составлен протокол за ненадлежащее воспитание ребенка. От профилактики мы перешли к этому»,— рассказала госпожа Иванова, которую цитирует агентство новостей «Москва».

Напомним, с 1 марта 2023 года вступили в силу масштабные изменения в ПДД — электросамокаты и моноколеса теперь считаются средствами индивидуальной мобильности, разгоняться на них запрещено быстрее 25 км/ч, выезжать на край проезжей части позволяется только при достижении 14-летнего возраста. Поездка по тротуару допускается только при отсутствии любой другой инфраструктуры (например, велодорожки). Штрафы за нарушение новых ПДД варьируются от 500 руб. до 1,5 тыс. руб. В Москве, по данным ГИБДД, с апреля зафиксировано 37 ДТП с электросамокатами. СИМы, по словам Анастасии Ивановой, это «самая большая проблема этой весной».

Иван Тяжлов

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