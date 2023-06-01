Депутаты защищают права тех, кто без прав

Депутаты фракции «Новых людей» в Госдуме подготовили законопроект с отменой штрафов и эвакуации транспортных средств для водителей, забывших дома СТС, водительские права и полис ОСАГО. Штрафы «абсурдны», утверждают парламентарии: автомобилисты уже давно могут предъявлять документы ГИБДД в электронном виде, используя приложение «Госуслуги.Авто». В МВД ранее поясняли, что приложение работает пока в экспериментальном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Представители думской фракции «Новых людей» вчера направили в правительство проект поправок к КоАП: предлагается отменить 500-рублевый штраф за управление транспортным средством без водительского удостоверения (права при этом должны быть действующими) и полиса ОСАГО. Аналогичный штраф, который сегодня применяется одновременно с эвакуацией машины, отменяется, если водитель забыл дома СТС. Отсутствие путевого листа или «товарно-транспортных документов» будет по-прежнему караться штрафом.

«Ко мне массово обращаются автомобилисты, которых штрафуют за забытые дома права,— пояснил вчера вице-спикер Госдумы, первый замглавы фракции "Новых людей" Владислав Даванков.— Это достаточно абсурдная ситуация. Любой сотрудник ГИБДД может за минуту в онлайне проверить наличие прав у водителя».

Речь идет о приложении «Госуслуги.Авто», которое использует данные с портала госуслуг. Оно, напомним, появилось еще в 2021 году, с тех пор его скачали более 4,3 млн граждан. Пользователи могут сгенерировать QR-код в качестве электронной версии водительских прав или СТС, чтобы продемонстрировать инспектору. «Зачем заставлять людей носить с собой кипу документов, если мы стремимся к цифровизации? — удивляется господин Даванков.— Мы за умное цифровое государство без абсурдных штрафов».

Напомним, что в действующих ПДД QR-коды и приложение не упоминаются. 1 марта вступили в силу поправки, заложившие лишь возможность предъявления цифровых прав и СТС в будущем (без оригинала) — «в случае их оформления в электронном виде в соответствии с законодательством РФ». Иными словами, должен действовать закон, закрепляющий статус QR-кодов. Такие поправки в Госдуму пока не вносились, хотя, по данным “Ъ”, уже готовятся. МВД еще в начале года разъясняло, что приложение пока применяется в качестве эксперимента: обязанность возить с собой оригиналы документов не снималась.

«Давно пора исключить этот формализм, тем более когда можно проверить и собственника, и автомобиль,— поддерживает инициативу адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько.— Эвакуация за забывчивость явно несправедлива. Особенно с учетом того, что отсутствие при себе документов — хоть и нарушение ПДД, но никак не влияющее на безопасность движения. Зато создает коррупционную составляющую (чтобы автомобиль не забирали на спецстоянку) и лишний заработок службам эвакуации».

Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов подтвердил, что сотрудники ГИБДД в большинстве случаев могут проверить полис ОСАГО (большинство проходят электронное оформление) по базам данных страховщиков. Однако, заметил он, до сих пор существует небольшое количество договоров, которые по техническим причинам в систему попадают не сразу. Он также отметил, что на дороге могут возникнуть проблемы с подключением к базе для проверки электронных полисов, к примеру, из-за плохой связи. С учетом всех этих нюансов господин Ефремов считает, что штраф нужно оставить, чтобы у водителей не возникало соблазна не оформлять ОСАГО и ездить вообще без полиса — это ставит под угрозу «имущественные интересы» потерпевших в ДТП.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, комментируя законопроект, также упомянул ситуацию, когда у водителя нет приложения, связи или телефон не работает. В этом случае, предлагает эксперт, инспекторы могут ориентироваться на паспортные данные. ГИБДД по номеру машины «пробивает» СТС собственника и, если ФИО совпадает с паспортом, гражданина отпускают. Если же паспорта при себе нет (или данные не совпадают), применяется, как и сейчас, эвакуация и штраф. Штрафстоянка, напоминает господин Шкуматов,— важная мера обеспечения безопасности для случаев, когда инспектор не знает, кто за рулем. Ведь, возможно, машина была угнана, а за рулем преступник. Аналогичный алгоритм Петр Шкуматов предлагает ввести и для водительского удостоверения: если прав нет, то по паспорту проверяется их наличие. Если нет вообще документов, применяется штраф.

Заметим, в апреле 2023 года законопроект на смежную тему подготовили и направили в Белый дом представители ЛДПР. Транспортное средство, за рулем которого находится гражданин без СТС, депутаты предложили отправлять на штрафстоянку только в случае, если оно числится в угоне. Отзыва правительства на эти поправки еще не было.

Иван Буранов