Мосгордума поработает с иноагентом

Мосгордума в среду соберется на первое после зимних каникул пленарное заседание, в котором впервые в статусе иностранного агента примет участие член фракции «Яблоко» Дарья Беседина. Она стала вторым региональным депутатом-иноагентом: коммунист Виктор Воробьев из Госсовета Коми получил этот статус еще в прошлом апреле, но, по его признанию, депутатской работе это особо не мешает. Сама госпожа Беседина сейчас обсуждает с юристами правовые нюансы, а в Мосгордуме юридическую сторону вопроса пока не комментируют. Эксперт считает, что репутационно столичный парламент от этой ситуации только выиграл, потому что несогласные со спецоперацией москвичи получили свое политическое представительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Беседина

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Дарья Беседина

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Первое пленарное заседание весенней сессии Мосгордумы 25 января впервые пройдет с участием депутата—иностранного агента. Во время зимних каникул такой статус получила депутат Мосгордумы от фракции «Яблоко» Дарья Беседина. Как разъяснил Минюст, поводом для включения ее в реестр иноагентов стал тот факт, что депутат принимала участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, а также «высказывалась против специальной военной операции на Украине и осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений».

Дарья Беседина сказала “Ъ”, что пока изучает с юристами вопрос о том, как повлияет новый статус на ее работу в Мосгордуме, но на первое заседание придет «как обычно». «Пока ничего конкретного не могу сказать, я не до конца разобралась»,— призналась депутат. Она уже начала маркировать, как того требует закон, свои публикации в социальных сетях. Что касается маркировки на информационных табличках в Мосгордуме, то этот вопрос, по словам госпожи Бесединой, проработает пресс-служба столичного парламента.

Дарья Беседина избралась в Мосгордуму в 2019 году по одномандатному округу №8, победив коммуниста Вадима Кумина. Членом партии «Яблоко» она стала в 2017 году, а в конце 2021-го ее исключили из партии наряду с еще 97 членами. Причинами такого решения в руководстве «Яблока» назвали подписание коллективных писем с «ложной информацией» о партии, выдвижение своих кандидатур на выборах против «яблочных» кандидатов и поддержку других оппонентов партии на выборах (речь, в частности, о выдвиженцах фонда «Городские проекты» и кандидатах, поддержанных проектом «Умное голосование»). Тем не менее госпожа Беседина осталась членом фракции «Яблоко».

Согласно новому закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который вступил в силу 1 декабря 2022 года, иноагентом можно признать физическое или юридическое лицо, если оно занималось «политической деятельностью» или распространением информации «для неограниченного круга лиц». Иноагенты обязаны маркировать все публикуемые или распространяемые ими материалы, им нельзя получать государственную поддержку (например, гранты), организовывать публичные мероприятия (не только митинги, но и любые публичные акции), осуществлять образовательную деятельность (в том числе лекции и семинары), вкладывать деньги в избирательные кампании и входить в избирательные комиссии, проводить экологические или антикоррупционные экспертизы, а юрлицам-иноагентам также нельзя использовать упрощенную систему налогообложения. Кроме того, гражданам и организациям со статусом «иноагент» нельзя входить в консультационные и совещательные органы (например, общественные советы) при госструктурах и иметь доступ к государственной тайне. При этом право таких граждан избираться в органы власти закон никак не ограничивает: специально для них в выборное законодательство было введено понятие «кандидат-иноагент», подразумевающее лишь дополнительное информирование избирателей об особом статусе кандидата. Нет в законодательстве об иноагентах и никаких ограничений на депутатскую деятельность.

“Ъ” направил председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову запрос о том, как с юридической точки зрения повлияет на работу парламента новый статус депутата Бесединой, но ответа на момент публикации материала не получил.

Лидер фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максим Круглов заверил “Ъ”, что на взаимодействии с фракцией статус Дарьи Бесединой никак не скажется. «Партия "Яблоко" не признает закон об иностранных агентах, считает его репрессивным и вредным для страны. В основе назначения людей иноагентами лежит административный произвол и борьба с инакомыслием»,— пояснил господин Круглов. Он подчеркнул, что госпожа Беседина остается членом фракции и фракция ее всячески поддерживает.

Дарья Беседина стала вторым в России региональным депутатом, получившим статус иностранного агента. Первым иноагентом-парламентарием стал лидер фракции КПРФ в Госсовете Коми Виктор Воробьев — его Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов 1 апреля 2022 года. Поводом для включения в этот список стали деньги, полученные им в качестве возврата за сданный билет от железнодорожной компании Великобритании, и выплаты от двух НКО-иноагентов. Коммунист пытался оспорить решение Минюста в суде, но безуспешно. В апреле 2022 года господина Воробьева как иноагента исключили из состава президиума Госсовета, а в июле 2022-го он лишился оплачиваемой должности в парламенте, но формально не из-за своего нового статуса, а из-за недостоверных сведений в справке о доходах за 2021 год (сам депутат назвал эти претензии необоснованными).

Сам Виктор Воробьев не считает, что статус иноагента сильно влияет на его работу в региональном парламенте. «Я никогда не ставил маркировку, осознавая возможность привлечения меня к ответственности. Меня пытались дважды штрафовать за ее отсутствие: первый раз я выиграл суд, второй раз — Роскомнадзор»,— рассказал “Ъ” коммунист. Пока действовал прежний закон об иноагентах, господин Воробьев не сдавал «унизительные» финансовые отчеты, но с 1 декабря система отчетности стала проще, поэтому свой первый «иноагентский» отчет депутат все-таки отправил. Что же касается маркировки, то Виктор Воробьев признается, что стал делать меньше публикаций в своих соцсетях. Во время трансляции заседаний Госсовета маркировку на него «не вешают», потому что там, по его словам, просто нет титров. «Но на моих выступлениях трансляция просто стала часто отрубаться»,— отметил коммунист. На своих депутатских запросах господин Воробьев тоже не ставит маркировку, потому что руководствуется тем, что в первую очередь исполняет свои депутатские обязанности. Тем не менее он все равно прорабатывает с юристами вопрос о том, какие материалы в работе депутата должны иметь маркировку.

По мнению политолога Константина Калачева, признание избранного народом депутата иностранным агентом — это абсурд. В случае с Дарьей Бесединой «репутационного ущерба для Мосгордумы» эксперт тоже не ожидает: «Вижу только репутационные приобретения, особенно если Мосгордума поведет себя сдержанно». Теперь те жители Москвы, которые не одобряют проведения спецоперации на Украине, фактически получили политическое представительство в Мосгордуме, резюмирует господин Калачев.

Елена Рожкова