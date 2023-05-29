Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Алиса» и пособники

Комитет по госстроительству поддержал новые ужесточения законов об иноагентах

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник рекомендовал к принятию поправки к Уголовному (УК), Уголовно-процессуальному (УПК) и Административному (КоАП) кодексам, касающиеся деятельности иностранных агентов, а также граждан и организаций, которые помогают им обходить действующие в законодательстве запреты. Дата первого чтения пока не определена.

Глава комитета Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

Глава комитета Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Глава комитета Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Очередные инициативы об иноагентах 26 апреля внесла в Госдуму группа депутатов из думской комиссии по борьбе с иностранным вмешательством во главе с ее председателем Василием Пискаревым («Единая Россия»). Пакет из пяти законопроектов содержал в себе поправки к законам «О некоммерческих организациях» и «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», а также к Уголовному, Уголовно-процессуальному и Административному кодексам. Ожидается, что до конца июня все законопроекты будут приняты, но первые два пока не рассмотрены профильными комитетами по развитию гражданского общества и по безопасности.

Напомним, авторы хотят разрешить на территории России деятельность только тех иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), у кого есть официально зарегистрированные в Минюсте РФ российские подразделения.

Участие в работе НПО без них будет караться законом. За первые нарушения россиянам будут грозить административные штрафы, а иностранцам еще и выдворение из России. В случае третьего нарушения за один год появится повод уже для уголовного дела: участие в деятельности НПО будет грозить лишением свободы на срок до двух лет, а организация ее работы — до трех лет.

Минюст отчитался перед депутатами о борьбе с иностранным влиянием

На заседании комитета по госстроительству поправки к УК, УПК и КоАП представлял один из соавторов инициативы Андрей Луговой (ЛДПР). Цель законопроекта — укрепление суверенитета РФ, напомнил он: «Работая на подрыв конституционных и экономических основ нашей страны без регистрации представительств, они (НПО.— “Ъ”) стараются скрыть свою деятельность от внимания контролирующих органов и не отчитываться о проводимых мероприятиях». Анжелика Глазкова (КПРФ) попросила привести пример таких организаций, а также поинтересовалась, известно ли, какой ущерб они причинили своей деятельностью. Господин Луговой затруднился с ответом, но отметил, что речь идет о «тех некоммерческих организациях, которые не регистрируются, но свою работу проводили, часть из них была признана нежелательными». Он также заявил о связях таких организаций со спецслужбами США и Великобритании. Юрий Синельщиков (КПРФ) сказал, что воздержится от поддержки законопроекта, поскольку он против принципа преюдиции. Его поддержали госпожа Глазкова и еще один коммунист Вячеслав Мархаев. Однако комитет поддержал законопроект большинством голосов.

Затем Андрей Луговой рассказал о законопроекте об административной ответственности для тех, кто помогает иноагентам обходить установленные для них законом запреты.

На первый раз таким гражданам или организациям будет грозить предписание от Минюста, а вот его невыполнение повлечет штрафы: для граждан — до 50 тыс. руб., для должностных лиц — до 100 тыс. руб., для юрлиц — до 300 тыс. руб. Василий Пискарев пояснял, что это, например, касается тех, кто разрешает иноагентам преподавать в вузах (иноагентам это запрещено). «Вот у нас много книжных магазинов. Многие иностранные агенты продолжают публиковать книги, и никаким образом не обозначается, что их написал иностранный агент. В книжном магазине это не проверяют»,— дополнил Андрей Луговой. Госпожа Глазкова поинтересовалась статистикой невыполнения предписаний, на что соавтор инициативы ответил, что ее как таковой нет, и внезапно переключился на другую тему: «Вот у всех есть голосовой помощник "Яндекса" "Алиса". Вы ей скажете — "Алиса", включи мне песни про бандеровцев. Вам десятки песен выскочат. А за каждую прослушанную вами песню вы платите деньги». «Мы не будем спрашивать, почему вы такие песни слушаете»,— включился председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников и предложил вернуться к тексту законопроекта. Комитет его поддержал, лишь Анжелика Глазкова воздержалась при голосовании.

Ксения Веретенникова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...