«Алиса» и пособники

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник рекомендовал к принятию поправки к Уголовному (УК), Уголовно-процессуальному (УПК) и Административному (КоАП) кодексам, касающиеся деятельности иностранных агентов, а также граждан и организаций, которые помогают им обходить действующие в законодательстве запреты. Дата первого чтения пока не определена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава комитета Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава комитета Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Очередные инициативы об иноагентах 26 апреля внесла в Госдуму группа депутатов из думской комиссии по борьбе с иностранным вмешательством во главе с ее председателем Василием Пискаревым («Единая Россия»). Пакет из пяти законопроектов содержал в себе поправки к законам «О некоммерческих организациях» и «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», а также к Уголовному, Уголовно-процессуальному и Административному кодексам. Ожидается, что до конца июня все законопроекты будут приняты, но первые два пока не рассмотрены профильными комитетами по развитию гражданского общества и по безопасности.

Напомним, авторы хотят разрешить на территории России деятельность только тех иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), у кого есть официально зарегистрированные в Минюсте РФ российские подразделения.

Участие в работе НПО без них будет караться законом. За первые нарушения россиянам будут грозить административные штрафы, а иностранцам еще и выдворение из России. В случае третьего нарушения за один год появится повод уже для уголовного дела: участие в деятельности НПО будет грозить лишением свободы на срок до двух лет, а организация ее работы — до трех лет.

На заседании комитета по госстроительству поправки к УК, УПК и КоАП представлял один из соавторов инициативы Андрей Луговой (ЛДПР). Цель законопроекта — укрепление суверенитета РФ, напомнил он: «Работая на подрыв конституционных и экономических основ нашей страны без регистрации представительств, они (НПО.— “Ъ”) стараются скрыть свою деятельность от внимания контролирующих органов и не отчитываться о проводимых мероприятиях». Анжелика Глазкова (КПРФ) попросила привести пример таких организаций, а также поинтересовалась, известно ли, какой ущерб они причинили своей деятельностью. Господин Луговой затруднился с ответом, но отметил, что речь идет о «тех некоммерческих организациях, которые не регистрируются, но свою работу проводили, часть из них была признана нежелательными». Он также заявил о связях таких организаций со спецслужбами США и Великобритании. Юрий Синельщиков (КПРФ) сказал, что воздержится от поддержки законопроекта, поскольку он против принципа преюдиции. Его поддержали госпожа Глазкова и еще один коммунист Вячеслав Мархаев. Однако комитет поддержал законопроект большинством голосов.

Затем Андрей Луговой рассказал о законопроекте об административной ответственности для тех, кто помогает иноагентам обходить установленные для них законом запреты.

На первый раз таким гражданам или организациям будет грозить предписание от Минюста, а вот его невыполнение повлечет штрафы: для граждан — до 50 тыс. руб., для должностных лиц — до 100 тыс. руб., для юрлиц — до 300 тыс. руб. Василий Пискарев пояснял, что это, например, касается тех, кто разрешает иноагентам преподавать в вузах (иноагентам это запрещено). «Вот у нас много книжных магазинов. Многие иностранные агенты продолжают публиковать книги, и никаким образом не обозначается, что их написал иностранный агент. В книжном магазине это не проверяют»,— дополнил Андрей Луговой. Госпожа Глазкова поинтересовалась статистикой невыполнения предписаний, на что соавтор инициативы ответил, что ее как таковой нет, и внезапно переключился на другую тему: «Вот у всех есть голосовой помощник "Яндекса" "Алиса". Вы ей скажете — "Алиса", включи мне песни про бандеровцев. Вам десятки песен выскочат. А за каждую прослушанную вами песню вы платите деньги». «Мы не будем спрашивать, почему вы такие песни слушаете»,— включился председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников и предложил вернуться к тексту законопроекта. Комитет его поддержал, лишь Анжелика Глазкова воздержалась при голосовании.

Ксения Веретенникова