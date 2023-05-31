Десять лет за сорок эпизодов

Пермский районный суд вынес приговор бывшему начальнику управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по региону Игорю Кожевникову. Он был признан виновным в 40 коррупционных преступлениях. Среди них 38 взяток, а также организация мошенничества в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями. По версии следствия, в 2017–2018 годах он получал взятки в размере от 11 тыс. до 1 млн руб. за помощь предпринимателям в обналичивании около 222 млн руб. через счет ФССП. Сам Кожевников вину категорически отрицает, настаивая, что его оговорили бывшие подчиненные, которые и организовали незаконную схему. Суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима со штрафом 15 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Кожевников

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Игорь Кожевников

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Бывший главный судебный пристав Пермского края Игорь Кожевников стал одним из самых высокопоставленных представителей правоохранительных органов в истории региона, обвиненных в коррупции, и рекордсменом по числу предъявленных в обвинении эпизодов. Уголовное дело в отношении Кожевникова было возбуждено в 2019 году СУ СКР по региону по материалам долгой разработки ФСБ и МВД. 24 июля того же года Игоря Кожевникова задержали, а суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Поначалу ему вменялось два эпизода получения взятки, но в ходе расследования количество инкриминируемых преступлений стремительно возросло.

Показания о причастности главного судебного пристава к незаконно деятельности сначала дали его бывшие подчиненные — экс-начальник межрайонного отдела УФССП Александра Марданова и ее сотрудница Юлия Пенькевич. Так, Марданова заявила, что лично передавала ему взятки от предпринимателей за услуги по выводу денег.

В итоге следователи и оперативники раскрыли обширную схему обналичивания денежных средств через расчетный счет управления.

Для ее реализации предприниматели часто на основе фиктивных документов получали судебные решения по трудовым спорам, на основе которых возбуждались исполнительные производства. Затем средства передавались номинальным взыскателям, которые были подконтрольны обнальщикам.

В материалах уголовного дела говорится, что всего следователи установили факт вывода в теневую сферу более 220 млн руб.

Также в СКР считают, что 3 млн руб. из перечисленных предпринимателями на счет «для отмыва» были похищены. Этот эпизод с участием Кожевникова был квалифицирован как организация мошенничества в особо крупном размере.

Сам Игорь Кожевников вину категорически отрицает, в ходе процесса он убеждал суд, что дело является заказным и фактически строится на показаниях Александры Мардановой. По его мнению, Марданова давала заведомо ложные показания, чтобы смягчить свою вину, поскольку ранее в отношении нее также было возбуждено уголовное дело. Поэтому она заключила досудебное соглашение, в рамках которого была обязана рассказать о преступлениях, которые не были известны следствию. «Марданова при помощи следствия выдумывала показания»,—считает Игорь Кожевников.

Интересно, что заключение досудебного соглашения в итоге привело к утяжелению обвинения для Мардановой.

Сначала она проходила как посредник в передаче и получении взяток, а в итоге стала обвиняемой в незаконном обогащении как член организованной преступной группы. В итоге Александра Марданова приговором суда получила пять с половиной лет лишения свободы и штраф в размере 3,5 млн руб. Сейчас этот судебный акт пытаются оспорить как подсудимая, так и прокуратура.

Игорю Кожевникову гособвинитель Сергей Бусов предложил назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы со штрафом 50 млн руб., а также лишить специального звания и права занимать должности на госслужбе на семь лет. Приговор суда оказался чуть мягче: господин Кожевников получил десять лет колонии строгого режима и штраф в 15 млн руб. Также он лишен права занимать определенные должности на семилетний срок и специального звания «государственный советник юстиции второго класса». Защитник осужденного заявил, что вместе с доверителем будет обжаловать приговор.

Дмитрий Астахов, Пермь