Промпроизводство в России в апреле по сравнению с мартом упало на 5%

В апреле рост промышленного производства в России ускорился до 5,2% с 1,2% в марте, следует из данных Росстата. За январь-апрель 2023 года промпроизводство выросло на 0,6% в годовом выражении, в месячном выражении (апрель к марту) промпроизводство упало на 5%.

в апреле в добывающем секторе производство в годовом выражении выросло на 3,1% (–3,6% в марте), за январь-апрель спад составил 1,8% год к году;

обрабатывающая промышленность ускорила рост до 8% в годовом выражении (+6,3% в марте), за январь-апрель рост составил 2,9%;

в отрасли водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации производство снизилось на 1,2% (–13,3% в марте), за январь-апрель спад составил 7,9%;

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром отмечено снижение на 1,4% (–4% в марте), за январь-апрель снижение составило 0,5%.

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Мария Федотова