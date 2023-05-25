2,4 процента составил рост цен промышленных производителей в апреле по сравнению с мартом 2023 года, сообщил Росстат. Темпы роста показателя незначительно замедлились — на 0,2 процентного пункта (п. п.), но оказались заметно выше ожиданий рынка (аналитики, опрошенные агентством «Интерфакс», прогнозировали рост цен производителей за апрель на 1%). Основным источником промышленной инфляции в апреле стали добыча нефти и газа (рост на 6,9%) и металлических руд (6,5%), а в обработке — производство кокса и нефтепродуктов (6,8%), металлургии (4,4%) и текстильных изделий (3,6%). В мае, по данным ЦБ, ценовые ожидания предприятий на ближайшие три месяца в целом снизились, но продолжили расти в рознице.