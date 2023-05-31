Возбуждено дело в отношении сотрудника колонии «Белый Лебедь», подозреваемого в избиении

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении сотрудника одной из колоний. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств), сообщается на сайте управления.

«По данным следствия, в мае 2023 года сотрудник исправительного учреждения, находясь при исполнении должностных обязанностей, в одном из помещений исправительной колонии, превышая должностные полномочия, применил в отношении осужденного специальные средства — наручники — после чего руками нанес ему множественные удары по телу».

Как рассказали собеседники «Ъ», речь идет о сотруднике ФСИН Артуре Храмцове. Ранее основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин (признан иностранным агентом) разместил видеоролик, где мужчина, который, по утверждению автора, является начальника отдела безопасности ИК-1 Артуром Храмцовым, избивает заключенного, предварительно сковав его наручниками.

Дмитрий Астахов, Пермь