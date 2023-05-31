Россию на инаугурации президента Турции Эрдогана будет представлять Володин

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что спикер Госдумы Вячеслав Володин будет представлять Россию на церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Сама церемония, как ранее говорил советник турецкого президента Мехмет Учум, может пройти в субботу, 3 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Да, Вячеслав Викторович Володин»,— ответил журналистам господин Ушаков на вопрос о том, известно ли, кто будет представлять Россию на мероприятии (цитата по «Интерфаксу»).

Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре выборов, набрав 52% голосов (перевес в 4% от оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу). Срок президентских полномочий в Турции — пять лет.

Турецкая газета Hurriyet ранее писала, что после инаугурации переизбранного Реджепа Тайипа Эрдогана к нему планируют приехать его российский и украинский коллеги — Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня сообщил, что в состоявшемся недавно телефонном разговоре главы государств действительно подтвердили намерение провести личную встречу в обозримой перспективе. Однако конкретного места или времени встречи Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина он не назвал.

Подробнее о победе господина Эрдогана — в материале «Ъ» «Первый во втором туре».