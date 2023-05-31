Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков: Путин и Эрдоган встретятся в обозримой перспективе

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган намерены встретиться в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это намерение было подтверждено во время их недавнего телефонного разговора. Где и когда может пройти встреча, неизвестно.

Господин Путин звонил президенту Турции, чтобы поздравить его с переизбранием. «Президенты подтвердили свое намерение в обозримой уже перспективе провести двустороннюю встречу, где она будет и когда точно, это предстоит еще согласовать с учетом графиков двух президентов, но такое понимание, что мы к такой встрече уже готовимся, есть»,— сказал представитель Кремля «Ъ FM» во время пресс-колла.

Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов в Турции 28 мая. Его советник Мехмет Учум допускал, что церемония инаугурации господина Эрдогана может пройти 3 июня, если к 1 июня Высшая избирательная комиссия объявит финальные результаты выборов. По данным турецкой газеты Hurriyet, после инаугурации к президенту Турции планирует приехать Владимир Путин, а также президент Украины Владимир Зеленский.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...