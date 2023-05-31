Песков: Путин и Эрдоган встретятся в обозримой перспективе

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган намерены встретиться в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это намерение было подтверждено во время их недавнего телефонного разговора. Где и когда может пройти встреча, неизвестно.

Господин Путин звонил президенту Турции, чтобы поздравить его с переизбранием. «Президенты подтвердили свое намерение в обозримой уже перспективе провести двустороннюю встречу, где она будет и когда точно, это предстоит еще согласовать с учетом графиков двух президентов, но такое понимание, что мы к такой встрече уже готовимся, есть»,— сказал представитель Кремля «Ъ FM» во время пресс-колла.

Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов в Турции 28 мая. Его советник Мехмет Учум допускал, что церемония инаугурации господина Эрдогана может пройти 3 июня, если к 1 июня Высшая избирательная комиссия объявит финальные результаты выборов. По данным турецкой газеты Hurriyet, после инаугурации к президенту Турции планирует приехать Владимир Путин, а также президент Украины Владимир Зеленский.

Лаура Кеффер