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Коммерсантъ FM
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Hurriyet: Путин и Зеленский приедут к Эрдогану в Турцию после инаугурации

После инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к нему планируют приехать его коллеги из России и с Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. Об этом со ссылкой на источники сообщила Hurriyet .

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Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Фото: Kyodo News / AP

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Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Фото: Kyodo News / AP

Газета уточнила, что для участия в церемонии инаугурации в Турцию приедет много иностранных лидеров. В свою очередь, Владимир Путин совершит «отдельный визит», после чего Турцию посетит Владимир Зеленский. По словам госпожи Фират, в ходе визита российского и украинского президентов будут обсуждаться «ход войны» и зерновая сделка.

Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов в Турции с перевесом 4%. Советник президента Мехмет Учум допускал, что церемония инаугурации господина Эрдогана может состояться 3 июня, если к 1 июня Высшая избирательная комиссия объявит финальные результаты выборов. На вопрос о том, может ли Владимир Путин поехать на инаугурацию своего турецкого коллеги, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отвечал, что ему неизвестно о приглашении на это мероприятие иностранных лидеров.

Милена Костерева

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