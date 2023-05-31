Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выступит на Ural Music Night

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступит на музыкальном фестивале Ural Music Night, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе фестиваля. Мэр города 23 июня выступит с песней «Я люблю тебя, жизнь» Марка Бернеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По предварительным данным организаторов, Алексей Орлов выступит в «Синара Центре». «Представители власти, культуры, бизнеса, СМИ и руководители производств выступят под аккомпанемент оркестра Георгия Гараняна "Мелодия"»,— рассказал организатор фестиваля Евгений Горенбург. Как уточнили «Ъ-Урал», список исполнителей еще формируется.

Ural Music Night — международный музыкальный фестиваль, придуманный Евгением Горенбургом. С 2015 года он традиционно проходит в Екатеринбурге в конце июня. В нем задействованы десятки концертных площадок, на которых выступают сотни музыкантов разных стилей и направлений. Хедлайнерами на фестивале в 2023 году станут IOWA, Тося Чайкина и группа Billy’s Band.

Полина Хабарова

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