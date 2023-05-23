IOWA и Тося Чайкина станут хедлайнерами Ural Music Night-2023

Хедлайнерами музыкального фестиваля Ural Music Night («Уральская ночь музыки»), который пройдет 23 июня, станут музыкальная группа IOWA и певица Тося Чайкина. Об этом сообщили в пресс-службе партнера мероприятия, оператора «Мотив».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа IOWA на Ural Music Night в 2021 году

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Группа IOWA на Ural Music Night в 2021 году

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

IOWA известна песнями «Улыбайся», «Маршрутка», «Песня простая», «Бьет бит», «Мои стихи, твоя гитара». В 2021 году группа уже была хедлайнером Ural Music Night. Тося Чайкина выпустила такие хиты как «В сердце бахнули стрелы», «Устала» и «Беспринципные».

Помимо них на площадке МОТИВ stage выступят Олеся Травулька, О! Марго, неаринаменя, Маша Мария, КАТЯ РИКЕДА, МЫСЛИМИМА, MATTEW, Вика Радисева, Brevis brass band, Другой Оркестр.

Ural Music Night — международный музыкальный фестиваль, придуманный Евгением Горенбургом. С 2015 года он традиционно проходит в Екатеринбурге в конце июня. В нем задействованы десятки концертных площадок, на которых выступают сотни музыкантов разных стилей и направлений. В 2022 году на 100 сценах в Екатеринбурге выступили почти 3 тыс. музыкантов, мероприятие впервые посетили больше 300 тыс. гостей.

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